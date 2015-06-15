نرخ شیوع به مواد مخدر در فارس ۳.۱۳ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ابراهیمی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه نگرانی امروز ما افزایش استقبال بانوان از مواد مخدر است، تاکید کرد: متاسفانه شاهد افزایش اعتیاد بانوان از پنج درصد به ۹.۸ درصد هستیم که این مهم جای نگرانی دارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه این اعتیاد به مواد مخدر صنعتی است که بسیار خطرناک و شروعی برای بروز مشکلات دیگر در اجتماع است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس افزود: آنچه که امروز در جامعه شاهد هستیم جای نگرانی برای تمامی مردم و مسئولین دارد زیرا شروع به استفاده از مواد مخدر به سن ۱۵ سالگی رسیده و یک درصد از دانش آموزان کشور گرفتار این مشکل هستند.

ابراهیمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در جامعه بیکاری را دلیل معتاد شدن می دانند درست نیست، گفت: ۶۳ درصد از معتادین امروز کشور در گذشته دارای کار و حقوق بوده اند که این مهم جای سئوال فراوان است زیرا رفتن به سمت مواد مخدر در مراکز صنعتی فراوان است.

وی ادامه داد: امروز در کشور یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر، اعتیاد است زیرا روزانه هشت نفر به این دلیل جان خود را از دست می دهند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس یادآور شد: امروز در استان فارس ۲۲۰ هزار نفر معتاد هستند که اگر بخواهیم برای آنها خانواده تعریف کنیم به حدود یک میلیون نفر می رسد که به طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباط هستند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه باید برای رفع مشکلات این خانواده ها نیز کار فرهنگی انجام داد، گفت: تنها جمع آوری و دستگیری توزیع کننده و معتاد مشکل اعتیاد را در جامعه رفع نمی کشند زیرا خانواده های این افراد نیاز به کار فرهنگی دارند.

وی ادامه داد: امروز ۷۰ درصد زندانیان به طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباط بوده اند که در این راستا، ۸۲ درصد از تجاوز، ۴۹ درصد از قتل های عمد، ۶۲ درصد درگیری، ۳۸ درصد از کودک آزاری در جامعه به مربوط به استفاده از مواد مخدر است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس تصریح کرد: رویکرد ما در سال جاری توجه به مباحث اجتماعی در عرصه مبارزه با مواد مخدر است که برای اولین بار صبح چهارشنبه حلقه انسانی با شعار "نه به اعتیاد"در شیراز برپا خواهد شد.