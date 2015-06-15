کاهش برداشت گندم درهمدان به دلیل خشکسالی و سرما زدگی

به گزارش خبرنگارمهر، رضا عباسی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه درسالجاری قیمت خرید هرکیلوگرم گندم 1550 تومان تمام است، افزود:۷۶ مرکزخرید تضمینی گندم در استان پیش بینی شده و در صورت نیاز چندین مرکز خرید فرعی نیز راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته تمام بدهی کشاورزان همدانی پرداخت شد، اظهارداشت: هرساله استان همدان جزو آخرین استان های کشور در تحویل گندم به شمارمی رود و همین امر موجب شده که در بیشتر مواقع بدهی گندم کاران همدانی دیرتر از موعد به آنها پرداخت شود.

مدیر تعاون روستایی استان همدان به آفت سن زدگی اشاره کرد ابرازداشت: گندم هایی که زیر دو درصد سن زدگی دارند بدون مشکل در مراکز خرید تضمینی گندم خریداری می شوند اما گندم هایی که دو تا سه درصد سن زدگی دارند به ازای هر درصد سن زدگی ۱۰ تومان از قیمت اصلی کمتر خریداری می شوند.

عباسی در ادامه به آغاز برداشت جو در مزارع استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه قیمت خرید هر کیلوگرم جو ۹۲۰ تومان اعلام شده است، عنوان کرد: از هفته گذشته در هر شهرستان یک مرکز خرید تضمینی جو راه اندازی شده است.

وی با بیان بیان اینکه پیش بینی تولید جو دراستان همدان ۱۷۰ هزار تن است گفت: با توجه به خوب بودن بازار آزاد تاکنون باری به این مراکز تحویل داده نشده است.

عباسی درادامه به محصول سیب زمینی اشاره کرد و با بیان اینکه یکی از دغدغه سیب زمینی کاران به خرید تضمینی منجر شدن این محصول است افزود: قیمت تضمینی هر کیلوگرم سیب زمینی ۳۶۰ تومان اعلام شده است که مورد رضایت کشاورزان نیست چرا که هزینه تمام شده این محصول ۶۰۰ تومان است که امیدورایم در این زمینه صنایع تبدیلی ورود پیدا کنند.

عباسی با بیان اینکه در مجموعه جهاد کشاورزی فعالیت های مختلفی انجام می شود، افزود: در حوزه تشکل های کشاورزی نیز شاهد تنوع در انجام فعالیتهای هستیم به طوری که مدعی هستیم در اکثر حوزه های فعالیت های بخش کشاورزی تشکل های مرتبط ایجاد شده و فعال هستند.

وی اظهارداشت: اگر از وجود تشکل های بخش کشاورزی به درستی استفاده شود و تشکل ها نیز بتوانند خود را به خوبی معرفی و طبق اساسنامه و وظایف قانونی تعریف شده عمل کنند موثرتر و فعال تر از گذشته می توانند در این عرصه حضور پیدا کنند.

تشکل های بخش کشاورزی بازوان اجرایی و خصوصی و مردمی بخش کشاورزی هستند

مدیر تعاون روستایی استان همدان با تاکید بر اینکه تشکل های بخش کشاورزی بازوان اجرایی و خصوصی و مردمی بخش کشاورزی هستند ابرازداشت: این تشکل ها با یک سازو وکارمدیریتی قانونی فعالیت می کنند.

عباسی با اشاره به اینکه تشکل ها ی بخش کشاورزی می تواند دراین بخش فعالیت های گسترده ای را داشته باشد، عنوان کرد: تشکل های قدیمی تجارت و زیر ساخت های مناسبی را کسب کرده اند به طوری که امروزه بیش از۷۰۰ نفر دررده های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان مدیران تشکل ها با گرایش های تحصیلی مختلف درحال فعالیت هستند.

وی درادامه با بیان اینکه درحال حاضر تشکل های بخش کشاورزی علاوه بر وظایفی که در اساسنامه برای آنها تعریف شده است در فعالیت های اثر بخش دیگری نیزورود پیدا کرده اند یادآورشد:هنوز تشکل های از ظرفیت هایی که برای آنها تعریف شده است به طور کامل استفاده نشده است و به بخش کوچکی از وظایف و مسئولیت های قانونی تعیین شده برای انها پرداخته شده است.

مدیر تعاون روستایی استان همدان با تاکید براینکه به دلیل مطالبه گری در تعاونی ها ضعیف است، گفت: اعضا تعاونی ها از مدیران تشکل های کشاورزی آن طور که بایدمطالبه گری نمی کنند و همین امر منجر به پایین آمدن بهره وری می شود.

عباسی در ادامه با اشاره به اینکه ۲۸۰ تشکل دراستان همدان وجود داشت، افزود: ازاین تعداد هشت تشکل منحل شد و هم اکنون ۲۷۲ تشکل با ۲۸۲ هزار نفر عضو در قالب تعاونی های روستایی، تعاونی زنان روستایی، تعاونی تولید روستایی، انجمن و کانون خبرگان بخش کشاورزی، نظام صنفی کارهای کشاورزی و غیره فعالیت می کنند.

وی به فعالیت های تشکل های در سال ۹۳ اشاره کرد و اظهارداشت: در حوزه بازرگانی تشکل ها موفق شدند ۱۲۲ هزار۱۲۴ تن گندم را به صورت تضمینی با مشارکت دولت را خریداری کنند.

عباسی به سایر محصولات خریدرای شده توسط تشکل های کشاورزی اشاره و عنوان کرد: سال گذشته 9 هزار و ۵۴۹ تن انواع محصولات کلزا، آفتاب گردان، ذرت، نخود، گلرنگ به صورت تضمینی خریداری شد.

وی با اشاره به اینکه تشکل ها به سه صورت تضمینی، توافقی و حمایتی محصولات کشاوزی را خریداری می کنند، ابزارداشت: سال گذشته در زمینه خریدهای حمایتی نیز سه هزار۱۱۸ تن کشمش ملایر و گوجه فرنگی در شهرستان های اسدآباد و فامنین خریدرای شد که از این میزان دو هزارو ۱۰۰ تن کشمش و هزارو ۱۸ تن گوجه فرنگی بوده است.

مدیر تعاون روستایی استان همدان در ادامه به خرید های توافقی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه مهمترین دغدغه کشاورزان پس از تولید رساندن محصولات به بازار است، یادآورشد: در این راستا سال گذشته ۱۲۶ هزار و ۶۴۹ تن محصول در قالب ۴۵ قلم کالا خریداری شد.

عباسی با اشاره به اینکه ارزش خریدهای تضمینی ۱۳۶ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان بوده است گفت:ارزش خرید های حمایتی هشت میلیارد و ۵۹۷ میلیون تومان و ارزش خرید های توافقی نیز ۹۷ میلیارد تومان بوده است.

سال گذشته ۱۵۷ میلیون لیتر انواع مواد سوختی در نقاط مختلف روستایی توزیع شد

وی به دیگر فعالیت های تشکل ها اشاره کرد و با بیان اینکه تامین و توزیع سوخت به روستاها از جمله این فعالیت هاست، افزود: سال گذشته ۱۵۷ میلیون لیتر انواع مواد سوختی در نقاط مختلف روستایی توزیع شد.

این مسئول توزیع آرد روستایی را از دیگر فعالیت های تشکل ها عنوان کرد اظهارداشت: در این راستا نیز پارسال ۱۱ هزار و ۲۴۸ تن آرد خانه پزی و خبازی در روستاهای استان توزیع شد.

مدیر تعاون روستایی استان همدان همچنین از توزیع ۶۱ هزار و ۶۱۵ تن انواع کود شیمیایی، ۵۸ هزار و ۴۲۹ تن انواع نهاده های دامی، ۱۲۰ هزار کیلو لیتر نیز انواع سموم برای مبارزه با آفات و ۱۲ هزارو ۲۱۱ تن انواع بذر در بین کشاورزان در سال گذشته خبرداد.

مدیر تعاون روستایی استان همدان به فروشگاه های مصرف شبکه تعاون روستایی نیز اشاره کرد و بیان اینکه این فروشگاه های کالاهای اساسی روستاییان را در کنار سایر کالاهای مورد نیاز آنها توزیع می کنند، ابرازداشت: سال گذشته ۳۲ میلیارد و ۴۷۶ میلیون تومان کالای اساسی در فروشگاه های مصرف روستایی توزیع شد.

عباسی همچنین از توزیع سبد کالا دستگاه هایی همچون بهزیستی، کمیته امداد و غیره در روستاها به نیابت از دستگاه ها در این فروشگاه ها خبرداد.

وی در ادامه از اجرای سیستم یکپارچه مالی در شرکت ها و تشکل های کشاورزی خبرداد و گفت: تاکنون در بیش از ۱۸۰ شرکت این سیستم نصب و آموزش های لازم داده شده و به صورت آنلاین عملیات مالی شرکت ها را رصد می کنیم.

مدیر تعاون روستایی استان همدان یکی از سیاست های مجموعه تعاون روستایی را تجهیز شرکت ها به ادوات و ماشین آلات روزکشاورزی عنوان کرد و افزود: در این راستا هر ساله حمایت خوبی از سوی تعاون روستایی با اعطای تسهیلات ویژه یا خدمات الگویی این شرکت ها رامجهز می کنیم به طوری که سال گذشته هشت دستگاه ماشین آلات و ۱۲ دستگاه ادوات کشاورزی به آنها اضافه شده است.

عباسی ادامه داد: با اضافه شدن این تعداد ماشین آلات و ادوات به شرکت ها در حال حاضر آنها دارای ۳۷ دستگاه تراکتور سنگین و ۴۲ دستگاه تراکتور سبک و ۲۴ دستگاه سمپاش توریولاینرهستند.

وی یاداورشد:شرکت ها سال گشذته با استفاده از ماسین آلات و امکانات مکانیزاسیون موفق شدند در ۱۸ هزارو ۴۹۸ هکتار کشاورزی حفاظتی را اجرا کنند.

مدیرتعاون روستایی استان همدان یکی از سیاست های جهاد کشاورزی را که توسط شرکت های تعاونی انجام می شود را اجرای طرح مبارزه تلفیقی با آب و خاک عنوان کرد و ادامه داد: در این طرح به جای استفاده از سموم از شیوه مبارزه بیولوژیکی استفاده می شود که در این راستا سا ل گذشته این طرح در دو هزار و ۵۰۰ هکتاراز مزارع استان انجام شده است.

عباسی اعطای تسهیلات ویژه با کارمزد تک رقمی برای صنایع تبدیلی، ایجاد انبارها، باسکو، بوجاری و غیره را از دیگر طرح های حمایتی تشکل های بخش کشاوزی عنوان کرد و گفت: درکنار فعالیت های اقتصادی و بازرگانی برخی تشکل ها به ویژه تعاون روستایی خدمات اعتباری و ملی را ارائه می دهد.

وی ادامه داد: سال گذشته این واحد ها موفق شدند چهار میلیارد و ۵۶۳ میلیون تومان سپرده های خرد اعضا خود را جذب و با مدیریت این سپرده ها هفت میلیارد و ۹۳۹ میلیون تومان خدمات تسهیلاتی اعطا کنند.