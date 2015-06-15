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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۴۵

رایزن وزارت خارجه:

امدادرسانی در دنیا تحت تاثیر اراده‌های سیاسی قرار دارد

امدادرسانی در دنیا تحت تاثیر اراده‌های سیاسی قرار دارد

رایزن اداره امور سیاسی چند جانبه وزارت امور خارجه، بر ضرورت راهکارهایی برای تسریع در امدادرسانی به مجروحان در کشورهای درگیر جنگ، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش شیخ الاسلام در میزگرد تخصصی مراقبت‌های بهداشتی در معرض خطر، گفت: با توجه به تحولات و درگیری‌ها در برخی کشورهای دنیا، خدمت‌رسانی به کشورهای درگیر از سوی سازمان‌های بین المللی و به‌ خصوص نهادهای امدادرسان با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است.

وی افزود: ماهیت و شرایط و تحولات منطقه و درگیری‌های آن در ۱۰ سال گذشته فضاهای کمک‌های بشردوستانه را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده و حقوق بشردوستانه را در معرض خطر قرار داده است.

شیخ الاسلام گفت: با توجه به تحولات منطقه، متاسفانه هم اکنون حقوق بشردوستانه و امدادرسانی تحت تاثیر اراده‌های سیاسی قرار گرفته و هم اکنون کشورهای داوطلب کمک‌رسانی به راحتی نمی‌توانند وارد مناطق درگیر شوند و لذا امروز صحنه‌های مختلفی را می بینیم که مراکز پزشکی مورد بمباران و تهاجم قرار می‌گیرد.

رایزن اداره امور سیاسی چند جانبه وزارت امور خارجه تاید کرد: ضروری است تا به راهکارهایی برای امدادرسانی سریع و تامین امنیت و دسترسی راحت امدادرسانان به مجروحان دست یابیم.

کد مطلب 2779614
حبیب احسنی پور

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