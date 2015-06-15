به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش شیخ الاسلام در میزگرد تخصصی مراقبت‌های بهداشتی در معرض خطر، گفت: با توجه به تحولات و درگیری‌ها در برخی کشورهای دنیا، خدمت‌رسانی به کشورهای درگیر از سوی سازمان‌های بین المللی و به‌ خصوص نهادهای امدادرسان با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است.

وی افزود: ماهیت و شرایط و تحولات منطقه و درگیری‌های آن در ۱۰ سال گذشته فضاهای کمک‌های بشردوستانه را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده و حقوق بشردوستانه را در معرض خطر قرار داده است.

شیخ الاسلام گفت: با توجه به تحولات منطقه، متاسفانه هم اکنون حقوق بشردوستانه و امدادرسانی تحت تاثیر اراده‌های سیاسی قرار گرفته و هم اکنون کشورهای داوطلب کمک‌رسانی به راحتی نمی‌توانند وارد مناطق درگیر شوند و لذا امروز صحنه‌های مختلفی را می بینیم که مراکز پزشکی مورد بمباران و تهاجم قرار می‌گیرد.

رایزن اداره امور سیاسی چند جانبه وزارت امور خارجه تاید کرد: ضروری است تا به راهکارهایی برای امدادرسانی سریع و تامین امنیت و دسترسی راحت امدادرسانان به مجروحان دست یابیم.