تغییر نگرش ها به آموزش و پرورش ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، الهویردی دهقانی دوشنبه در دیدار با معلمان و فرهنگیان ورزقان و خاروانا با بیان این مطلب ابراز داشت: تربیت و به کارگیری سرمایه های انسانی کشور تنها از طریق آموزش و پرورش مقدور است تا برنامه ریزی مناسبی برای استفاده از سرمایه های مادی در آینده داشته باشیم.

وی افزود: آموزش و پرورش زیر ساخت تمام تغییر و تحولات جامعه است و باید تحولی عمیق در نگرش به این مجموعه را رقم بزنیم.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس ابراز داشت: داشتن نگاه خدماتی به این وزارتخانه و عدم هزینه در این بخش موجب گردیده تا درمان مشکلات جای پیشگیری از مشکلات را در این وزارتخانه و در جامعه گرفته و کیفیت امر آموزش به عنوان یکی از منویات رهبر معظم انقلاب تحت تاثیر قرار گیرد.

دهقانی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت در تلاش برای سامان دادن این وزارتخانه هستند گفت: متاسفانه سر منشاء تمام مشکلات این وزارتخانه به عنصر پول گره خورده و بهبود وضع معیشت فرهنگیان و معلمان عزیز در شرایط کنونی چیزی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی نصف هزینه های عمرانی کشور در سال جاری را طلب می کند.

وی در ادامه افزود: وزیر آموزش و پرورش در شرایط فعلی باید بر روی حمایت فرهنگیان از برنامه های مفیدش برای تحول در این وزارتخانه حساب باز کند و منابع لازم برای بهبود شرایط وزارت متبوعش را شناسایی و اقتصاد آموزش و پرورش را متحول کند.

دهقانی استفاده هوشمندانه از منابع این وزارتخانه برای درآمد زایی را یکی از راه های مفید برای کمک به اقتصاد این آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: استفاده مناسب یا تغییر فضاهای آموزشی موجود و فرسوده برای تبدیل به احسن کردن آنها جهش قابل توجهی در اقتصاد فرهنگیان و معلمان ایجاد می کند که باید مورد توجه قرار گیرد.