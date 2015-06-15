جمع آوری موتورسیكلت های قاچاق اماراتی فاقد پلاك در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی یوسلیانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری كه در ستاد فرماندهی انتظامی گلپایگان برگزار شد، ضمن ارائه گزارش سه ماهه ابتدای سال جاری از كاهش ۲۰ درصدی سرقت در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: كاهش سرقت نشان دهنده فعالیت انتظامی، امنیتی، همكاری و تعامل مردم با خدمتگزاران نیروی انتظامی است.

وی افزود: ستاد مبارزه با موادمخدر این نیرو طی سه ماه گذشته با كشف بیش از ۱۴۶ كیلوگرم انواع موادمخدر، ۱۳۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش كشف داشته و این نیرو عزم خود را طی دو سال گذشته برای مبارزه با فروشندگان، توزیع كنندگان و حمل كنندگان موادمخدر با دستگیری ۱۰۲ نفر از عوامل توزیع و خرده فروش نشان داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از كاهش ۴۹ درصدی تصادفات در سطح درون و برون شهری خبرداد و گفت: به منظور كاهش تصادفات روال شناسایی نقاط حادثه خیز در شورای ترافیك مطرح شده است و مسئولین در راستای رفع موارد خطرساز و حادثه خیز با توجه به افزایش تردد در محورها و درون شهرها موظف به فعالیت در این حوزه شده

وی به طرح های انتظامی، تابستانی و ایام ماه مبارك رمضان اشاره كرد و بیان داشت: پیرو طرح تابستانی نیروی انتظامی با تمام توان نسبت به پاسداشت ایام مبارك رمضان و برخورد با متظاهرین به روزه خواری برابر قانون برخورد خواهد شد.

یوسلیانی همچنین نسبت به برخورد با مسافرین متظاهر به روزه خواری هشدار داد و خاطرنشان كرد: هیچ فردی حق تظاهر به روزه خواری به بهانه مسافر بودن را در سطح معابر عمومی و شهر نخواهد داشت و مراكز طبخ غذا با رعایت اصول و استتار نسبت به توزیع موادغذایی به مسافرین می توانند اقدام كنند.

سرهنگ یوسلیانی به برخورد با عوامل هنجارشكن و افرادی كه شئونات و حجاب اسلامی را در فصل تابستان رعایت نمی كنند اشاره كرد و افزود: عوامل انتظامی با اماكنی كه رعایت حدود اسلامی را نكنند برخورد خواهد كرد و با اجرای طرح های امنیت محله محور نسبت به پاكسازی نقاط آلوده به ویژه التزام بخشی در تفرجگاه ها جهت ایجاد فضای مناسب و شاداب برای خانواده ها اقدام خواهد كرد.

فرمانده انتظامی گلپایگان برخورد با موتورسیكلت سواران متخلف به ویژه موتورهای فاقد پلاك و غیرمجاز در سطح شهر و یا حاشیه شهر را از دیگر برنامه ها دانست و تصریح كرد: تمام دارندگان موتورسیكلت های غیرمجاز (اماراتی و سنگین) در صورت تردد با این گونه وسایل نقلیه به علت نداشتن پلاك و در صورت شناسایی، پس از توقیف موتورسیكلت، به مقامات قضایی برای پرداخت جرایم نگهداری اقلام قاچاق معرفی خواهند شد.

وی به موتورسیكلت سوارانی كه مدعی استفاده از موتورهای سنگین در پیست های موتورسواری هستند، یادآور شد: این گونه موتورسیكلت ها باید از مبدأ تا مقصد پیست با خودروی باری حمل و مجدداً به محل نگهداری انتقال داده شود در غیر این صورت از تردد آنها در سطح شهر جلوگیری به عمل خواهد آمد و با عاملین استفاده كننده از این موتورسیكلت ها به شدت برخورد خواهد شد.

یوسلیانی در پایان خاطرنشان كرد: در راستای امنیت اجتماعی مردم در سه ماهه سال جاری ۵۰۰ دستگاه موتورسیكلت متخلف و ۲۱۰ دستگاه خودرو توقیف و به پاركینگ انتقال یافته و ۱۲ نفر سوء استفاده كنندگان از فضای مجازی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند كه در این راستا لازم است خانواده ها توجه به امور فرزندان خود به ویژه در فصل تابستان را بیشتر مدنظر قرار دهند.