«خروج از مغازه کادو فروشی» در برنامه انجمن فیلم کوتاه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نمایش هفتگی فیلم های کوتاه و مستند مطرح توسط انجمن فیلم کوتاه شیراز، چهارشنبه ۲۷ خرداد ، ساعت ۱۷.۳۰ در تالار حافظ - سالن مهر فیلم مستند "Exit Through the Gift Shop" از Banksy اکران می شود.

مستند «خروج از مغازه کادو فروشی» که نامزد دریافت بهترین مستند اسکار بوده، داستان، ارتباط مغازه‌داری عجیب و غریب با فیلم‌سازی ناشی را روایت می‌کند.

این مستند داستانی به معرفی "بنکسی” هنرمند مشهور بریتانیایی و هنر خیابانی می‌پردازد آثار او نه در گالری‌های خصوصی و دولتی بلکه بر دیوارهای شهر است هزینه‌ای بابت دیدن کارهای بنکسی پرداخت نمی‌شود.

در این فیلم که که خود بنکسی آن را تهیه و تولید کرده است، هنرمند ها و گرافیست های معروف دیگر هم حضور دارند.

این هنرمند خیابانی بریتانیایی که نقاشی‌هایش را بدون اجازه و با پنهان کردن هویتش بر دیوار شهر می‌کشد، به آکادمی اسکار پیشنهاد داده بود با لباس همیشگیش (که چهره او را می پوشاند) در مراسم اهدای این جوایز شرکت کند اما آکادمی این پیشنهاد را رد کرد.

بنسکی برای ساختن فیلم مستند خروج از مغازه کادو فروشی نامزد جایزه بهترین فیلم مستند بلند شده بود.

حضور در نمایش فیلم های مطرح کوتاه و مستند برای عمومی آزاد است.

بنکسی، نام مستعار هنرمند گرافیتی، فعال و منتقد سیاسی، کارگردان و نقاش بریتانیایی است.

هنر خیابانی او طعنه آمیز و هجویه هایش خرابکارانه است. هنر او آمیزه ای از طنز سیاه و گرافیتی است که با تکنیک گرده برداری ویژه ای خلق می شود.

آثار هنری او با محتوای سیاسی و اجتماعی در خیابان ها، دیوارها، و پل ها در شهرهای مختلف دنیا به تصویردرآمده است.

اولین فیلم بنکسی، خروج از مغازه کادوفروشی برای اولین بار در جشنواره فیلم ساندنس ۲۰۱۰ به نمایش درآمد، در مارچ۲۰۱۰ در انگلستان اکران شد.