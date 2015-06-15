همدلی برای توسعه کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر دوشنبه در مراسم سالگرد ۲۴ خردادماه، با اشاره به اینکه خدمت برای همه ما مدیران و مسئولان فرصت است، افزود: ما باید قدر این فرصت را بدانیم و با توجه به ابعاد دنیوی و اخروی خدمت کنیم.

وی اظهارداشت: ما باید افتخار کنیم درنظام جمهوری اسلامی ایران خدمت می کنیم و سرباز هستیم و امروز مسئولیت ما بسیار خطیر است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: تعارف با کسی نداریم هر مدیر دربازه زمانی خدمت خود باید در مقابل خداوند و مردم پاسخگو باشد.

حجت الاسلام خاتمی تصریح کرد: ۳۷ سال است که در خدمت این نظام هستم و افتخار می کنم که عمر خود را در راستای خدمت به مردم صرف کرده ام.

وی افزود: در دولت تدبیر و امید فرصت خدمت خوبی برای مدیران ایجاد شده که باید قدر آن را بدانند تا سر بلند از محضر خدواند و مردم بیرون بیایند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به شعار سال ۹۲ افزود: شعار سال ۹۲ حماسه اقتصادی و سیاسی بود که حماسه سیاسی با حرکت جهاد گونه مردم عملیاتی شد.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه مردم با حضور خود در پای صندوق های رای موجبات نگرانی استکبار را فراهم کردند، گفت: خوشبختانه دولت تدبیر و امید با تمام مشکلات توانست شرایط کشور را در حد توان بهبود دهد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یادآورشد: ما راه زیادی رفتیم ولی راه نرفته زیادی نیز داریم که با توجه شعار سال از سوی مقام معظم رهبری نیاز به همدلی و همزبانی دارد ولی همزبانی باید در عمل باشد.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه در حال حاضر در پیچ تاریخی بزرگ قرار گرفته ایم و نیاز به همدلی و همزبانی داریم، افزود: همدلی از نان شب هم واجب تر است و باید بتوانیم از پیچ و خم مشکلات خارج شویم.