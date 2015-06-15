به گزارش خبرنگار مهر، حسن طایی، پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از کارآفرینان برتر استان یزد با بیان اینکه آموزش یکی از مهمترین اولویت های ما برای توسعه اقتصادی و رونق تولید داخلی است، اظهار داشت: واحدهای تولیدی استان یزد و کارآفرینان امروز، درب واحدهای خود را به سوی جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی باز کنند و امکان آموزش را برای آنها فراهم کنند.

وی بیان کرد: ما تلاش می کنیم، دانش فارغ التحصیلان را با امکانات کارآفرینان پیوند بزنیم تا بتوانیم شاهد اشتغالی پایدار باشیم.

طایی عنوان کرد: تنها زمانی می‌توانیم از رشد پایدار و اقتصاد مدیریت شده بهره‌مند باشیم که کارآفرینان امروز، کارآفرینان آینده را تربیت کنند و این مهم به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی، یکی دیگر از مهمترین اولویت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رفع موانع از پیش روی کارفرمایان اعلام کرد و افزود: یکی از مشکلات کارآفرینان، تامین منابع مالی است و معتقدیم کارآفرینان نباید بر روی یک روش متمرکز شوند.

طایی با بیان اینکه اکنون اقتصاد بانک محور، روشی است که اغلب کارآفرینان برای تامین منابع مالی از آن استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: این روش اغلب مشکل ساز بوده و باید روش های دیگری نظیر جمع آوری سرمایه های خرد مردم را نیز امتحان کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: روش های تامین منابع مالی جدید باید شناسایی شود و امیدواریم بتوانیم یزد را در این زمینه به الگویی برای سایر استانها معرفی کنیم کما اینکه هم اکنون نیز برخی واحدهای بزرگ، تامین منابع مالی از روشهای جدید را در یزد آزموده اند.

وی، نهاد سازی را نیز یکی دیگر از اولویت ها برشمرد و افزود: اقتصاد ما نیازمند مدیریت است و برای رسیدن به یک اقتصاد خوب مدیریت شده، باید نهاد سازی شود.

در این مراسم از کارآفرینان و صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی استان یزد با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.