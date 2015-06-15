سال گذشته ۵ میلیون نفر از مناطق جنگی بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر در دومین گردهمایی و کارگاه آموزشی تخصصی ایثارگران ناجا در جمع خبرنگاران با ارائه آماری از عملکرد بنیاد حفظ ارزش‌های دفاع مقدس، گفت: سال ۹۲ حضور خواهران در کاروان‌های راهیان نور بیشتر بود اما امسال بین بازدیدکنندگان زن و مرد، تساوی وجود داشت.

وی درباره ساخت یادمان برای شهدای غواص نیز گفت: این شهدا از چند استان مختلف در جبهه‌های حق علیه باطل حاضر شده بودند؛ ضمن اینکه کمیته مفقودین در حال پیگیری ساخت یادمان برای این شهدا است.

کارگر با اعلام اینکه برنامه تشییع پیکر شهدا که فردا قرار است در میدان بهارستان انجام شود، از سوی بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌شود، افزود: موضوع شهدا از زمان تفحص تا خاکسپاری بر عهده کمیته مفقودین دفاع مقدس است. پس از انجام خاکسپاری، اقدامات بعدی برای ساخت یادمان و بزرگداشت بر عهده بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با ارائه آماری در خصوص بازدیدکنندگان از مناطق جنگی در قالب کاروان راهیان نور در سال ۹۳، گفت: آمار بر اساس پایان فروردین یک سال تا پایان فروردین سال دیگر محاسبه می‌شود. برابر اعلام آمارهای استخراج شده، سال گذشته بیش از پنج میلیون نفر در کاروان‌های راهیان نور شرکت کردند که پنج استان شامل خوزستان، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه برای خدمات‌رسانی به مسافران راهیان نور در آمادگی کامل به سر می‌بردند.

وی با اعلام اینکه فعالیت کاروان‌های راهیان نور در طول تابستان به دلیل گرمای هوا در استان‌های جنوبی کمتر می‌شود، افزود: استان‌های غربی و شمال غربی در طول تابستان پذیرای کاروان‌های راهیان نور هستند و دو استان هرمزگان و بوشهر نیز که در زمان دفاع مقدس فعال بودند، با آمادگی تجهیزات پذیرای کاروان‌های راهیان نور تابستانی خواهند بود.

کارگر در رابطه با ساخت یادمان برای شهدا نیز گفت: از حدود ۵۰ یادمان شهدا، ۴۳ یادمان در پنج استان ایلام، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان وجود دارد و هفت یادمان نیز در استان‌های ساحلی هرمزگان و بوشهر ایجاد شده است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس افزود: از بین تمام بازدیدکنندگانی که از مناطق جنگی بازدید کرده‌اند، ۸۰ درصد جوانان بودند که بین ۱۵ تا ۳۰ سال سن داشتند.

وی درباره حضور گردشگران خارجی در کاروان‌های راهیان نور نیز گفت: هم در سنوات گذشته و هم امسال افرادی از کشورهای دیگر در قالب گردشگر از مناطق جنگی و در قالب کاروان‌های راهیان نور بازدید کردند. فعالیت خوبی که امسال انجام شد، این بود که یک کاروان از کشور عراق برای بازدید از مناطق جنگی به این مناطق اعزام شد.

کارگر در پایان با اشاره به اینکه بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با حضور مردم در مناطق غرب و پیرانشهر آغاز شده است، افزود: آمار بازدیدکنندگان آذربایجان غربی ۳۴۰ هزار نفر، کرمانشاه و کردستان هر کدام ۳۵۰ هزار نفر اعلام شده‌اند که این آمار نشان می‌دهد مردم نقش پررنگی در انجام طرح‌ها و برنامه‌های این ستاد دارند.