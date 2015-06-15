زیرساختهای کلاردشت مخروبه است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز صادق ظهر دوشنبه در همایش پاسداشت ۲۴ خردادماه در سالن اجتماعات فرمانداری افزود: این شهرستان از لحاظ زیرساختها مخروبه و صندوق شهرداری خالی است و با مشکلات کم آبی و کیفیت آب روبرو است.

فرماندار کلاردشت با بیان اینکه، مردم بهترین رصدکننده هستند و این موضوع را در روز رای گیری اعلام کردند و طبق فرمایش مقام معظم رهبری این رای حق الناس است، اظهار داشت: اولویت کار دولت روحانی تغییر نگرش بین المللی است و این دولت در حال آوار برداری است و توانسته یکی از بازیگران اصلی عرصه دیپلماسی جهانی باشد.

صادق خاطرنشان کرد: رویکرد دولت مدارا است، تا حدی که به کشور ضربه نزد، پس مسئولان باید به یک اصولی پایبند باشند و با آنکه دور تا دور کشور حلقه آتش است ولی کشور از نظر امنیت با حمایت رهبری ثبات دارد.

نماینده دولت در شهرستان کلاردشت با تاکید بر اینکه حفظ آرمانهای نظام راه خدمت به نظام و برون رفت دولت از بحران است، خواستار توجه به این مقوله مهم شد.

علی اعظم بیگلریان مسئول کانون تدبیر و امید شهرستان کلاردشت نیز، انتخابات را تعیین سرنوشت خود و حاکمیت مردم به مردم دانست و درباره مهمترین پیام ۲۴ خرداد گفت: احزاب وجریانهای سیاسی باید بدانند در توسعه کشور موثر هستند واز افراط و فضای افراطی بپرهیزند.

وی دولت دکتر روحانی را مظلوم دانست و اظهار داشت: دولت سعی می کند چرخه اقتصادی را در کنار چرخه سانتری فیوز بچرخاند اما شرایط اقتصادی بحرانی را تجربه می کنیم و در زمانی که رشد اقتصادی منفی و بیکاری بالاست، ایجاد تحول سخت است.

بیگلریان گفت: تغییر نکردن بعضی از ارکان دولت قبل در این دولت جای سئوال است، زیرا آنها چطور می توانند خود را با آرمان های معتدل این دولت هماهنگ کنند در حالی که به آنها اعتقادی ندارند.

وی با اشاره به مشکلات شهر گفت: تقاضا داریم با حرکت جهادگونه وضعیت نابسامان شهری اعم از آسفالت و پاکسازی شهری قدمهای شایسته و قوی برداشته شود تا حقی از حقوق مردم ضایع نشود.

رئیس دفتر عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان مازندران نیز گفت: کشور ما در وضعیتی بود که از لحاظ شاخص ها و بحران های اقتصادی و سیاسی در فضای سنگلاخی بسر می برد و در این حال، مردم بر سر صندوق رای آمدند و به عملکرد هشت ساله دولت قبل نه گفتند.

جعفر رستمی خاطرنشان کرد: انصافا سوء مدیریت، بحران اقتصادی و تورم که نقش بسزایی در دولت قبل داشت با ویرانی روبرو شد و هم اکنون این دولت در حال آوار برداری است

عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان مازندران، دستاوردهای این دولت را، بهبود روابط بین المللی با تمام کشورها و رسیدن وضعیت بهتر در مسئله انرژی هسته ای برشمرد و خاطرنشان کرد: بزرگترین دستاورد دولت صداقت در گفتار و منش دولتمردان، گاهش ایران هراسی در دنیا، شفاف سازی و مشخص کردن درست بودجه دانشگاه ها و به کارگیری نیروهای توانمنداست.

رستمی فر در پایان بیان کرد: وجود مدیران از دولت قبل جایی سئوال است زیرا نیت آنها در ماندن، خدمت نیست.