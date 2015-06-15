۴۴ درصد معوقات بانکی لرستان مربوط به بنگاههای زودبازده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت ۲۴ خرداد سالروز انتخابات ریاست جمهوری با عنوان "طلوع امید" در سالن آمفی تئاتر سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شد اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در شرایطی امور دولت را در دست گرفت که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار بود.

وی افزود: در آن شرایط بخش خصوصی نیز ۷۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بودند و میزان معوقات بانکی ۸۵ هزار میلیارد تومان بود.

استاندار لرستان کل سپرده گذاری های بانکهای استان را سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برشمرد و بیان داشت: این در حالی است که میزان معوقات بانکی استان ۹۸۰ میلیارد تومان است.

بازوند با بیان اینکه ۴۴ درصد از معوقات بانکی استان به بنگاه های زودبازده مربوط می شود اضافه کرد: میزان انحراف مشاهده شده در این زمینه ۶۷ درصد است.

وی حدود ۷۳ درصد از صنایع کشور را در دولت قبلی گرفتار سرمایه گذاری ناموفق دانست و گفت: در دولت قبل ۴۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود داشت که این موضوع یک روز خود را در بازار سکه و رز نشان می داد و روز دیگر در قیمت اتومبیل و مسکن و ... نشان داده می شد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید مبنی بر جلب اعتماد بخش خصوصی برای کمک به توسعه کشور محقق شده است عنوان کرد: دولت توانست ارز را کنترل کرده و ثبات اقتصادی را به وجود آورد که ماحصل این اقدام اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کشور شد.

بازوند با بیان اینکه علی رغم لابی مثلث شوم اسرائیل، آمریکا و آل سعود برای سنگ اندازی در به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای شاهد پیش رفتن مذاکرات هستیم اضافه کرد: خوب است که دلواپسان در استان حرف هایشان را در حد نقد گذاشته نه در حد تخریب.

وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید امروز در دنیا پرچم مبارزه با افراطی گری و خشونت را در دست گرفته است بیان داشت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وضعیت تخصیص ها افزایش یافت بطوریکه میزان اعتبارات عمرانی کشور در سال ۹۱ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۳ به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه تا قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به ۳۴۰ روستای لرستان گازرسانی شده بود اضافه کرد: طی دو سال اخیر ۲۷۵ روستای لرستان گاز رسانی شد.

وی افزود: عملیات گازرسانی به ۱۴۰ روستای استان در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفته است و در قراردادی که با قرارگاه خاتم الانبیاء تنظیم شده است قرار است ۳۰۰ روستای دیگر استان توسط آن ها گازکشی شود.

استاندار لرستان میزان اعتبار تخصیص داده شده در بحث آب شرب روستایی استان را در سال ۹۳ معادل ۵۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت: این میزان تخصیص حدود ۱۲ برابر تخصیص سال ۹۱ در این بخش است.

بازوند یادآور شد: در نیمه اول سال ۹۲ آبرسانی به ۱۳۵ روستای لرستان با تانکر صورت می گرفت که علی رغم افزایش میزان خشکسالی این رقم اکنون به ۹۵ روستا کاهش یافته است.