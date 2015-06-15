۹۸درصد روستاهای خراسان جنوبی دارای شبکه ارتباطی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلگیر ظهر دوشنبه در شورای اداری استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲۱ هزار و ۹۴۳ کاربر اینترنت در استان وجود دارد.

وی ضریب نفوذ اینترنت در استان را ۴۲.۳۸ درصد عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون تعداد ۹۸ هزار و ۷۲۴ مشترک اینترنت همراه ۲G و تعداد ۲۳ هزار و ۱۷۴ مشترک اینترنت همراه تری جی استفاده می‌کنند.

نفوذ ۳۸ درصدی تلفن ثابت در استان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی با اشاره به ضریب نفوذ ۳۸.۱۹ درصدی تلفن ثابت در استان، بیان کرد: تعداد مشترکین تلفن ثابت استان ۲۸۶ هزار و ۴۹۷ نفر هستند.

دلگیر بابیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۶۶۹ روستای استان دارای شبکه ارتباطی هستند، عنوان داشت: حدود ۹۸ درصد از روستاهای استان شبکه ارتباطی دارند.

به گفته وی در حال حاضر ۶۸ درصد روستاهای استان دارای تلفن خانگی هستند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی به فعالیت سه اپراتور تلفن همراه در استان اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون اپراتور همراه اول با پوشش جمعیتی ۹۱ درصدی بیشترین تعداد مشترکان تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

دلگیر ادامه داد: ۹۷ درصد جاده‌های استان، ۷۴ درصد جاده‌های فرعی استان زیرپوشش این اپراتور قرار دارند.

وی جمعیت تحت پوشش اپراتور ایرانسل در استان را ۱۷ درصد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴ درصد از جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی استان تحت پوشش این اپراتور هستند.

وضعیت نامطلوب پوشش تلفن همراه در جاده‌های فرعی استان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی با انتقاد از وضعیت نامطلوب پوشش تلفن همراه در جاده‌های فرعی استان، بیان داشت: با توجه به اینکه راه‌اندازی این شبکه‌ها در جاده‌های فرعی در تعهد اپراتورها نیست باید دولت در این زمینه کمک کند.

دلگیر تعرض کشاورزان به فیبر نوری در بخش مركزی بیرجند علیرغم وجود قانون صیانت از حریم فیبر نوری و تأمین زمین جهت ایستگاه‌ها با دید توسعه آینده زیرساخت استان در نقاط خاص مثل طبس و نهبندان را از مشکلات استان برشمرد.

وی گفت: همچنین در حال حاضر تردد در محورهای مرزی جهت بهینه‌سازی مسیرها با ممانعت مرزبانی روبرو شده و فیبر با خطر قطعی مواجه است که باید برای آن راهکار ارائه شود.

ورود چهار میلیون و ۷۱۶ مرسوله پستی به استان

وی از ورود چهار میلیون و ۷۱۶ مرسوله پستی به استان در سال گذشته خبر داد و افزود: همچنین در سال ۹۳ تعداد سه میلیون و ۲۴۶ مرسوله پستی از استان خارج شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی، درآمد ماهیانه پستی استان در سال گذشته را دو میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال دانست و گفت: هم‌اکنون دو هزار و ۵۴۲ نفر زیرپوشش واحدهای پستی استان هستند.