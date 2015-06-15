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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۴۹

اردوی بعدی مردادماه برگزار می‌شود؛

جلسه طولانی افتخاری با مربیان تیم ملی فوتسال برگزار شد

جلسه طولانی افتخاری با مربیان تیم ملی فوتسال برگزار شد

جلسه طولانی رئیس کمیته فوتسال با مربیان تیم ملی برای بررسی برنامه آماده سازی تیم ملی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظم الشریعه و محمد هاشم زاده دو مربی تیم ملی فوتسال ایران از ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه جلسه‌ای را با سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال برگزار کرده و در این جلسه که تا ساعت 14:30 طول کشید، برنامه‌های مربوط به تیم ملی و اردوهای ملی پوشان ارائه و بررسی شد. در نهایت مقرر شد تا افتخاری این برنامه ها را با کمیته فنی و توسعه در میان بگذارد.

ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص اظهار کرد: در این جلسه به صورت شفاف و برنامه ها و راهکارهایمان را به کمیته فوتسال دادیم و حالا منتظریم تا ببینیم تصمیم کمیته فنی چیست.

وی افزود: طبق برنامه اولیه اردوی بعدی تیم ملی همزمان با شروع جام باشگاه های آسیا در مردادماه برگزار می‌شود و بعد از آن هم بازی با ایتالیا، روسیه و اوکراین در برنامه است. با این حال همانطور که گفتم همه چیز منوط به تصمیم کمیته فنی است.

کد مطلب 2779697

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