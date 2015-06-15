جلسه طولانی افتخاری با مربیان تیم ملی فوتسال برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظم الشریعه و محمد هاشم زاده دو مربی تیم ملی فوتسال ایران از ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه جلسه‌ای را با سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال برگزار کرده و در این جلسه که تا ساعت 14:30 طول کشید، برنامه‌های مربوط به تیم ملی و اردوهای ملی پوشان ارائه و بررسی شد. در نهایت مقرر شد تا افتخاری این برنامه ها را با کمیته فنی و توسعه در میان بگذارد.

ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص اظهار کرد: در این جلسه به صورت شفاف و برنامه ها و راهکارهایمان را به کمیته فوتسال دادیم و حالا منتظریم تا ببینیم تصمیم کمیته فنی چیست.

وی افزود: طبق برنامه اولیه اردوی بعدی تیم ملی همزمان با شروع جام باشگاه های آسیا در مردادماه برگزار می‌شود و بعد از آن هم بازی با ایتالیا، روسیه و اوکراین در برنامه است. با این حال همانطور که گفتم همه چیز منوط به تصمیم کمیته فنی است.