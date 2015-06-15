به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: مردم ایران در انتخابات ۲۴ خرداد حماسه سیاسی خلق کردند و در این انتخابات دولت تدبیر و امید را انتخاب کردند تا شاهد اعتدال و آرامش و استفاده از خرد جمعی در تصمیمگیریها باشند.
وی با بیان اینکه همدلی و همزبانی بسیار خوبی بین مردم و مسئولان استان بوشهر وجود دارد، ادامه داد: اعتبارات عمرانی استان بوشهر در سال ۹۳ بیش از سه برابر شد و افزایش بسیار خوبی یافت.
استاندار بوشهر همچنین از افزایش اعتبارات و پروژههای عمرانی استان بوشهر در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: در سال جاری تلاش داریم تا پروژهها و طرحهای مختلف بر اساس نیازهای مردم طراحی و اجرا شوند.
اجرای شش بزرگراه در استان بوشهر
وی از اجرای طرحهای امید در استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: تکمیل پروژههای نیمه تمام و همچنین اجرای مصوبات سفر سال گذشته دولت به استان بوشهر را در سال جاری با جدیت دنبال میکنیم.
سالاری از اجرای شش بزرگراه در استان بوشهر خبر داد و گفت: این طرحها از مصوبات سفر دولت به استان بوشهر هستند که پنج پروژه اجرایی شده است و یک پروژه نیز به زودی اجرایی میشود.
وی همچنین از آغاز اجرای ۱۰ پروژه آب شیرین کن در استان بوشهر در سال جاری خبر داد و افزود: هفت سیستم آبشیرینکن دارای ظرفیت ۷۰ هزار متر مکعب در روز هستند.
افتتاح ۱۱۷ چمن مصنوعی تا دهه فجر
استاندار بوشهر از ساخت چمن مصنوعی مینی فوتبال به همراه روشنایی در روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت و همچنین شهرهای استان خبر داد و اضافه کرد: تا دهه فجر امسال ۱۱۷ چمن مصنوعی مینی فوتبال در استان افتتاح میشود.
وی همچنین از افزایش سرانه فضای سبز در استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: ساخت پارک و بوستانها شهری و همچنین اجرای طرح بوستان امید در همه روستاهای استان بوشهر را در دستور کار داریم.
سالاری همچنین از اجرای دو طرح مهم در حوزه سلامت استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: طرح درمان دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی برای همه افراد بالای ۳۰ سال و همچنین طرح سلامت دهان و دندان برای افراد زیر ۱۴ سال در استان اجرا میشود.
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