کنترل در آبهای تحت حاکمیت ایران باید همه جانبه و کامل باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قادری در همایش ملی و منطقه ای جستجو و نجات دریایی که صبح دوشنبه برگزار شد با تاکید برایجاد شرایط لازم، برای همکاری های بیشتر منطقه ای گفت:موضوع همایش امروز و برنامه مانور فردا بر اساس همکاری و مشارکت بوده وفعالیت هایی که در دریای خزر انجام می شود از ابعاد مختلف باید مورد توجه قرارگیرد.

وی اضافه کرد : ۵ کشورحاشیه دریای خزر در کنوانسیونی که درخصوص مقابله با آلودگی زیست محیطی است عضو بوده اما فقط ایران و روسیه عضو کنوانسیون سار هستند که امیدواریم، سایر کشورهای حاشیه دریای خزر نیز به این کنوانسیون ها ملحق شوند.

مدیرکل نجات و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور ادامه داد: استفاده از پتانسیل مردمی در حفظ و حراست از محیط زیست دریایی بسیار حائز اهمیت است و در راستای اهداف کنوانسیون سار، موظفیم تا توافق نامه هایی را با ارگانهای داخل کشور تنظیم کنیم.

قادری افزود: با توجه به اتمام زمان تفاهم نامه ای که با روسیه در مورد کنوانسیون سار و محیط زیست دریایی امضا کرده بودیم، قرار است تا طی کمیسیون مشترکی زمان این تفاهم نامه دوباره تمدید شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای رفع مسائل و مشکلات محیط زیست دریایی و صید، قرار است تا با هیاتی که عصر امروز از ترکمنستان به این همایش ملحق می شوند، تفاهم نامه ای امضاشده تا مشارکتها در شرق دریای خزر در این راستا انجام شود.

قادری در ادامه به امضاء تفاهم نامه با سازمان امداد و نجات در شهرستان نوشهر اشاره کرد و افزود: این تفاهم نامه در راستای استفاده از امکاناتی است که می تواند بیشتر در خدمت دریانوردان باشد.

مدیرکل نجات و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور از ایجاد تیمهای واکنش سریع در اداره کل بنادر خبر داد و گفت :هدف از این کار، استفاده از پتانسیل هایی است که در مجموعه سازمان و استان وجود دارد و بعنوان تیم واکنش سریع درزمان وقوع سوانح بکار گرفته شوند.

قادری با اشاره به بحث کنترل حاکمیت آبهای ایران تاکید کرد: آبهای تحت حاکمیت ایران،یعنی خلیج فارس و دریای عمان نیمی از آبهای کل منطقه است که اعمال حاکمیت در این آبها نباید صرفاً نظامی باشد بلکه حاکمیت ایران بر خلیج فارس، دریای عمان و ۲۰ درصدی که از دریای خزر مشخص شده باید حاکمیت کامل و همه جانبه بوده و در این آبها کنترل از طریق مانیتورینگ انجام شود.

مدیرکل نجات و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشو با تاکید بر لزوم اجرای برخی الزامات در منطقه اظهار کرد : علاوه برکنوانسیون ها، برخی الزامات ملی و منطقه ای وجود دارد که به دنبال تحقق آن هستیم و ایران به دنبال آن است که این کنوانسیون ها اجرا شود و کشورهای دیگر نیزبا برگزاری جلساتی چنین شرایطی را فراهم کنند تا از دریای خزر به نحو احسن حفاظت شود

محمدرضا قادری خاطرنشان کرد:خوشبختانه بخشهای مهم کشور مثل وزارت نفت که باید الزامات مبارزه با آلودگی را رعایت کننددرمجموعه خودشان این الزامات را فراهم کرده اندو لازم است که بگویم ارتباط خوبی بین سازمان بنادر و وزارت نفت در این راستا وجود دارد و امیدوارم این همکاری متقابلی که اتفاق افتاده درجهت رسیدن به اهدافمان موثرواقع شود.