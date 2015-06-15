وقوع سرقت در آمل کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ولي الله گنجيان مقدم ظهر دوشنبه در نشست خبری كه به مناسبت ماه مبارك رمضان و آغاز تابستان برگزار شده بود، با بيان اینکه ۲۳درصد در بحث دستگيری افزايش داشته ايم، افزود: در بحث كشف مواد مخدر۴۲ درصد افزايش و در دستگیری معتادان پرخطر نیز ۲۸ درصد رشد داشتیم.

فرمانده انتظامی آمل با بیان اینکه در سه ماهه اول سال گذشته دو هزار و ۸۱۵ تماس با سامانه ۱۱۰برقرا شد گفت: امسال با سه هزار و ۵۲۲ فقره تماس روبرو بوديم.

گنجيان مقدم به طرح تابستانه نيروی انتظامی در شهرستان آمل اشاره كرد وافزود: نيروی انتظامی شهرستان آمل در پارك ها و تفرجگاهای شهرستان استقرار دارد و بنرهای آموزشی نيروی انتظامی در پارك وتفرجگاه های سطح شهرستان نصب می شود.

فرمانده انتظامی آمل با بيان اينكه برای ماه مبارك رمضان تدابير خاصی توسط نيروی انتظامی انديشيده شده است، بيان كرد: امسال برای اولين بار يك اطلاعيه ای به همراه دادستانی در سطح شهر نصب می شود و هشدارهايی در خصوص روزه خواری به شهروندان می دهد.

ولی الله گنجيان مقدم بااشاره به موضوع جمع آوری ماهواره در شهرستان آمل، گفت: طبق قانون بايد ماهواره در سطح شهر جمع آوری شود وامروز تمام تمركزمان در بحث ماهواره بر روي جمع آوری نصب كنندگان ماهواره در شهرستان است.

فرمانده انتظامی آمل به اتفاقات رخ داده در همايش ۲۴ خرداد شهرستان آمل اشاره كرد وگفت: در اين مسئله بايد اقاي فرماندار به عنوان رييس شورای تامين شهرستان پاسخگو باشد.

وی از برگزاری جشنواره تابستانی پليس خبرداد و تصريح كرد: از سوم تا سيزدهم مرداد ماه سال جاری جشنواره تابستانی پليس در مركز نمايشگاه های تخصصی شهرستان آمل برگزار می شود.

فرمانده انتظامی آمل با بيان اينكه در بحث سرقت كابل های برق خود اداره برق شهرستان مقصر است، تصريح كرد: نيروي انتظامی شهرستان آمل برنامه پيشگيرانه ای به اداره برق شهرستان ارائه داد كه اداره برق هيچ پيگيری نكرد.

گنجيان خاطرنشان كرد: ۱۸نفر سارق كابل برق توسط پليس دستگير شدند و۶۳ واحد ضايعاتی كه سيم های برق قاچاق خريداری می کردند، پلمپ شدند.