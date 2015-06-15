۱۲۰۰میلیارد ریال معافیت مالیاتی برای واحدهای اقتصادی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یعقوب نژاد ظهر دوشنبه در شورای اداری استان اظهار کرد: مالیاتها سبب تعدیل ثروت و کاهش فاصلههای دهکها درآمدی در کشور میشود.
وی بابیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از درآمد عمومی و ۴۵ درصد هزینههای جاری و عمومی کشور از طریق مالیاتها تأمین میشود، بیان کرد: همچنین ٢٠ درصد درآمد شهرداریها و ۶٠ درصد درآمدهای دهیاریهای کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از سال ۹۳ یک درصد از مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان مالیات بهداشت و سلامت بهحساب وزارت بهداشت واریز میشود، گفت: مالیات کارکردههای مختلفی در نظام اجتماعی، اقتصادی کشور دارد.
صدور یکهزار و ٢٠٠ میلیارد ریال معافیت مالیاتی برای واحدهای اقتصادی استان
یعقوب نژاد کارکردهای اجتماعی را یکی از کارکردهای مالیات عنوان کرد و افزود: در حال حاضر کارکرد اجتماعی این بخش بهطور متوسط بین ۴۳ تا ۴۵ درصد است که باید بر اساس برنامه پنجم توسعه به مرز ۱۰۰ درصد میرسید.
وی بابیان اینکه کارکرد اقتصادی یکی دیگر از کارکردهای مالیات بوده که سبب افزایش سرمایهگذاری و افزایش تولید میشود، عنوان داشت: در همین راستا در بازه زمانی چهار سال گذشته یکهزار و ٢٠٠ میلیارد ریال معافیت مالیاتی برای واحدهای اقتصادی استان صادرشده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان داشت: تمام قوای بالادستی ازجمله سند ۲۰ ساله نظام و بسته اقتصاد مقاومتی همه تأکید بر این دارند که باید سیاستهای اقتصادی بهگونهای باشد که در یک دوره مشخص درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی شود.
وی بیان کرد: نفت بهعنوان یک کالای سرمایهای متعلق به همه نسلها است و باید بهگونهای برنامهریزی شود درآمدهای حاصل از آن صرف طرحهای عمرانی شده تا همه از آن منتفع شود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از وصول یک هزار و ۴۴۶ میلیارد ریال مالیات در سال گذشته خبر داد و گفت: حدود ۵۳۵ میلیارد ریال از این مبلغ بهصورت غیرمستقیم و ۹۱۱ میلیارد ریال نیز بهصورت مستقیم بوده است.
هفت برابر درآمدهای مالیاتی به استان برگشت
یعقوب نژاد بابیان اینکه در سال گذشته از محل ۱۹۸ میلیارد ریال مازاد درآمد وصولی ۷۲.۸ میلیارد ریال در قالب اعتبارات تخصیصیافته به استان بازگشت، بیان کرد: باوجوداینکه خراسان جنوبی درزمینهٔ تأمین درآمدهای مالیاتی رتبه سیام کشور را دارد اما هفت برابر درآمدهای وصولشده در قالب اعتبارات به ما برگشت داده میشود.
به گفته وی در حال حاضر حدود ۸۶ درآمدهای کل استان مربوط به درآمدهای مالیاتی است.
یعقوب نژاد از استرداد ۷۵ میلیارد ریال مالیات به واحدهای صنعتی استان خبر داد و افزود: همچنین برای ادارات کل دولتی استان با ۴۶ میلیارد ریال بالاترین رقم استرداد را داشتهایم و در پایان سال گذشته هیچگونه بدهی در قالب نداشتهایم.
واریز ۸۸۷ میلیارد ریال از درآمد مالیاتی بهحساب دهیاریها و شهرداریها
وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته از محل درآمدهای مالیاتی ۸۸۷ میلیارد ریال بهحساب دهیاریها و شهرداری واریز شد که مبلغ ۲۹۰ میلیارد ریال از آن به دهیاریها تعلق گرفت.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی وی بابیان اینکه در سال گذشته بالغبر ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی را جذب کردیم، بیان داشت: این میزان ۲.۵ برابر اعتباراتی است که از زمان استانی شدن تا سال ۹۲ جذبشده است و بخش اعظمی از این اعتبارات را در قالب طرح جامع مالیاتی در بین شهرستانها توزیع کردهایم.
یعقوب نژاد اضافه کرد: در دو سال نیروی انسانی اداره کل امور مالیاتی استان از ۱۹۲ به ۳۲۸ نفر افزایشیافته و چارت تشکیلاتی همه اداره مالیاتی ارتقاءیافته است.
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