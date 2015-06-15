لرستان سرمایه های عظیمی از حیث فرهنگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا مبلغی ظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت ۲۴ خرداد سالروز انتخابات ریاست جمهوری با عنوان "طلوع امید" در سالن آمفی تئاتر سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شد اظهار داشت: امام خمینی (ره) در کنار رکن مهم اسلامیت نظام به جمهوریت آن نیز تاکید داشت و بر آن صحه می گذارد.

وی با بیان اینکه امام راحل مردم را از پایه های جمهوری اسلامی می دانست، افزود: ایشان همواره بر لزوم اتکا حکومت به مردم و عدم تحمیل بر مردم و همچنین جلب رضایت مردم تاکید می کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان "دولت و ملت، همدلی و هم زبانی" بیان داشت: همدلی به معنای توان فهم عقاید و باور دیگران، درک طرف مقابل و توجه به احساسات، نیازها و تقاضاهای دیگران است.

حجت الاسلام مبلغی تصریح کرد: رهبر با تدبیر انقلاب اسلامی برای حل مشکلات معیشتی مردم و بهبود اقتصاد کشور با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور خواسته اند ملت و دولت مشکلات همدیگر را درک کرده و با هم همدل و هم زبان باشند.

وی تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی دولت و ملت را سخن و پیام اسلام و عقل دانست و گفت: البته همدلی به معنای سکوت و انفعالی برخورد کردن نیست همچنان که به معنای عدم وجود نقد و انتقاد نیست چرا که انتقاد سازنده لازمه پیشرفت و تعالی است.

مدیر حوزه های علمیه لرستان با اشاره به اینکه نقد غیر منصفانه خارج از روحیه همدلی است اظهار داشت: هر کدام از استان های کشور می توانند به عنوان الگویی درست از نظام جمهوری اسلامی خود را مطرح کنند به عنوان مثال استان قم به عنوان الگوی فرهنگی و دینی در کشور مطرح شده است.

حجت الاسلام مبلغی با بیان اینکه توجه به گذشته لرستان نشان از وجود زیرساخت های اساسی برای پیشرفت این استان دارد، افزود: استان لرستان به واسطه شرایط اقلیمی و قدمت تاریخی خود می تواند به عنوان الگویی در پاره ای از مباحث اقتصادی تبدیل شود و برخی از مناطق این استان را می توان به عنوان الگویی صنعتی و فرهنگی معرفی کرد.

وی ادامه داد: لرستان یکی از قطب های اصلی حوزه علمیه بوده که وجود مدارس علمیه با قدمت ۴۰۰ ساله در لرستان و ارتباط مردم این استان با روحانیت گواه این مسئله است لذا این استان سرمایه ای عظیم از حیث فرهنگی دارد.