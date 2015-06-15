بزرگترین باند کشتار حیات وحش کشور در کرمان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفدرزاده با اعلام این خبر، گفت: از چند ماه قبل نیروهای یگان محیط زیست استان کرمان در جریان فعالیت های مجرمانه یک باند حرفه ای از شکارچیان متخلف قرار گرفتند که در استان های فارس، کرمان و هرمزگان طی چند سال گذشته اقدام به کشتار صدها پستاندار و پرنده وحشی نموده و از تخلفات خود تصویربرداری کرده بودند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان افزود: با بدست آوردن تعدادی از تصاویر مربوطه، شناسایی و بازداشت عوامل این تخلفات در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان قرار گرفت و تحقیقات گسترده ای در این زمینه آغاز شد.

وی با بیان اینکه در بازرسی خودروی بجا مانده از متخلفین لاشه سه جبیر، گوشی موبایل، جواز حمل سلاح و مدارک شناسایی متخلفین کشف و توقیف شد ادامه داد: پس از تشکیل پرونده در مراجع قضایی، نیروهای یگان محیط زیست کرمان که از وجود تعداد زیادی عکس و مستندات مربوط به شکار غیرمجاز در حافظه گوشی تلفن همراه متهمین اطلاع داشتند، موضوع را به قاضی پرونده منعکس کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان اضافه کرد: پیرو این موضوع، با دستور مقام قضایی متهمین به دادسرا احضار شده و گوشی تلفن همراه جهت رمزگشایی و بازبینی تصاویر موجود در اختیار پلیس فتا قرار گرفت.

صفدرزاده با اعلام اینکه متهمین پس از حضور در دادگاه، شکار سه جبیر در پارک ملی خبر را پذیرفتند اما رمز گوشی های خود را به اشتباه در اختیار پلیس فتا قرار دادند و به هیچ عنوان حاضر به اعلام رمز صحیح نشدند، تصریح کرد: ماموران پلیس فتا پس آنکه متوجه اشتباه بودن رمز اعلام شده از سوی متخلفان شدند با اجرای شگردهای ویژه و پس از حدود یک هفته تلاش موفق به رمزگشایی از گوشی ها شدند.

وی خاطرنشان ساخت: پس از بازبینی اطلاعات موجود در گوشی ها، تصاویر بسیار زیادی از کشتار انواع جانوران وحشی از گوشی تلفن همراه متهمین بدست آمد و هم اکنون این تصاویر درحال بررسی توسط کارشناسان و نیروهای یگان محیط زیست استان کرمان است تا تعداد دقیق و نوع گونه های شکار شده، همچنین محل انجام تخلفات مشخص شده و در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به اینکه تصاویر بدست آمده کشتار بیش از ۱۰۰ پستاندار وحشی علفخوار و گوشتخوار ازجمله آهو، جبیر، کل و قوچ وحشی، کفتار، روباه و شغال و کشتار صدها قطعه از انواع پرندگان وحشی را نشان می دهد، تصریح کرد:با کشف این تصاویر و با توجه به ابعاد تخلفات صورت گرفته، متهمان که با قید ضمانت آزاد شده بودند مجددا به دادسرا احضار شده و این بار بدون قبول وثیقه تا زمان تکمیل تحقیقات و رسیدگی به پرونده روانه زندان شدند.

صفدرزاده تاکید کرد: مدارک بدست آمده نشان می دهد تعداد اعضای این باند بیش از افراد دستگیر شده و دامنه فعالیت آنها به لحاظ جغرافیایی شامل سه استان کرمان، فارس و هرمزگان بوده است.

گفتنی است، از آغاز شروع تحقیقات در این مورد، مدیرکل، حراست و دفتر یگان محیط زیست استان کرمان با حساسیت پیگیر پرونده بوده و مسئولان این اداره کل اعلام کرده اند پس از اتمام تحقیقات و روشن شدن زوایای پرونده، اطلاع رسانی کامل تری در این خصوص صورت خواهد گرفت.

هم اکنون برخی از اعضای این باند در بازداشت بسر می برند و با تشکیل پرونده ویژه در دادسرای استان کرمان تحقیقات مراجع قضایی، انتظامی و نیروهای یگان محیط زیست در این خصوص ادامه دارد.