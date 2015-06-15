فعلا تصمیمی برای حضور صالحی در مذاکرات وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان در حاشیه رونمایی از کتاب «از سعدآباد تا لوزان» در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این‌باره که آیا رئیس سازمان انرژی اتمی در هفته‌های پایانی مذاکرات هسته ای به مذاکرات خواهد پیوست، گفت: فعلا چنین قراری وجود ندارد، چون دکتر صالحی درباره کلیات صحبت کرده‌اند و به توافق رسیده‌اند. اکنون درباره کلیات مشکلی وجود ندارد و مسئله نگارش این مطالب است که دو نفر از همکاران ما از سازمان انرژی اتمی، آقای امینی و رحیمیان حضور دارند.

وی درباره تغییر محل مذاکرات به دلیل جاسوسی‌های اعلام شده، گفت: این تصمیم باید از سوی وزارت امور خارجه گرفته شود، فعلا تغییری وجود ندارد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این باره که چقدر احتمال می‌دهید تا ۱۰ تیر ماه به توافق دست یابیم، اظهار داشت: ما بر اساس دستیابی به نتیجه در ۳۰ ژوئن کار می‌کنیم.

کمالوندی درباره احتمال تمدید مذاکرات، گفت: هنوز برای صحبت درباره تمدید زود است. از موضع رسانه‌ای و دیپلماتیک نمی‌گویم، واقعا الان صحبت در این مورد زود است.

وی درباره بحث آمانو مبنی بر بازه زمانی برای پایان یافتن بحث پی ام دی، گفت: این موضوع بسیار مثبتی بود که از دید رسانه ها مغفول ماند، گزارشات آقای آمانو به دلیل تکراری بودن عبور شد اما این نکته جدید بود که پرداختن به موضوعات گذشته ایران بی انتها نیست و یک چارچوب زمانی معقولی دارد، این اولین بار است که گفته شده، ما بارها خواسته ایم که این موضوع تمام شود.

کمالوندی افزود: ۱۲ سال از این موضوعات گذشته است و باید تمام شود. همان قدر که آقای آمانو این موضوع را گفته است نشان می دهد که فشارهای ما پاسخ داده است.