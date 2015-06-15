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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۲۰

طی۲۰ماه گذشته؛

۸۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در زنجان به ثبت رسید

۸۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در زنجان به ثبت رسید

زنجان-استاندار زنجان گفت: در استان زنجان طی ۲۰ ماه گذشته ۸۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری به ثبت رسیده مجوزها صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر دوشنبه در مراسم سالگرد ۲۴ خرداد ماه افزود: ۲۴ خردادماه تجلی اراده مردم در یک فرآیند مردم سالارانه و راه و روشی های متمایزی برای اداره کسور و مشکلات کشور بوده است.

وی اظهارداشت: در استان زنجان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نشاط و امید حاکم شده و جامعه روند توسعه اقتصادی را طی می کند.

استاندارزنجان، گفت: در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید در استان برنامه های خوبی انجام شده و در دو سال آینده هم برنامه های خوبی اختصاص یافته است.

انصاری تصریح کرد: با کارهایی که در استان انجام شده فضای آرام و امنی در استان حاکم است و این مهم با تلاش مدیران و همدلی مردم فراهم شده است.

وی افزود: فعالیتهای فرهنگی و هنری در سالهای گذشته کمتر بود در حالی که فعالیت تشکل های مردم نهاد در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه فضای انتخاباتی در زنجان مطلوب است، گفت: تحقق این مهم به خاطر فرهنگ حاکم در میان مردم است.

انصاری گفت: در حال حاضر در دولت تدبیر و امید شاهد رونق اقتصادی هستیم و فرصت های شغلی خوبی در زنجان ایجاد شده است مهمترین کار دولت در این استان کاهش بیکاری بوده است.

وی افزود: در استان زنجان در حوزه های سرمایه گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در واحدهای صنعتی سرمایه گذاری شده است.

استاندار زنجان یاد آورشد: استقرار بخش خدمات را در دستور کار داریم چرا که در گذشته به این بخش کمتر توجه شده است.

انصاری افزود: نرخ بیکاری در سال ۹۱ را در استان زنجان ۱۱.۴ درصد اعلام کرد و گفت: در کشور نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصد بود در سال گذشته نرخ بیکاری در استان به ۸.۷ درصد رسیده است که ۲.۷ درصد از کشوری پایین تر است.

وی  گفت: در حال حاضر در دولت تدبیر و امید شاهد رونق اقتصادی هستیم و فرصت های شغلی خوبی در زنجان ایجاد شده است مهمترین کار دولت در این استان کاهش بیکاری بوده است.

استاندار زنجان گفت: ما در استان در طی ۲۰ ماه گذشته ۸۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ثبت شده داشتیم و مجوزها هم صادر شده است.

کد مطلب 2779754

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