۸۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در زنجان به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر دوشنبه در مراسم سالگرد ۲۴ خرداد ماه افزود: ۲۴ خردادماه تجلی اراده مردم در یک فرآیند مردم سالارانه و راه و روشی های متمایزی برای اداره کسور و مشکلات کشور بوده است.
وی اظهارداشت: در استان زنجان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نشاط و امید حاکم شده و جامعه روند توسعه اقتصادی را طی می کند.
استاندارزنجان، گفت: در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید در استان برنامه های خوبی انجام شده و در دو سال آینده هم برنامه های خوبی اختصاص یافته است.
انصاری تصریح کرد: با کارهایی که در استان انجام شده فضای آرام و امنی در استان حاکم است و این مهم با تلاش مدیران و همدلی مردم فراهم شده است.
وی افزود: فعالیتهای فرهنگی و هنری در سالهای گذشته کمتر بود در حالی که فعالیت تشکل های مردم نهاد در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه فضای انتخاباتی در زنجان مطلوب است، گفت: تحقق این مهم به خاطر فرهنگ حاکم در میان مردم است.
انصاری گفت: در حال حاضر در دولت تدبیر و امید شاهد رونق اقتصادی هستیم و فرصت های شغلی خوبی در زنجان ایجاد شده است مهمترین کار دولت در این استان کاهش بیکاری بوده است.
وی افزود: در استان زنجان در حوزه های سرمایه گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در واحدهای صنعتی سرمایه گذاری شده است.
استاندار زنجان یاد آورشد: استقرار بخش خدمات را در دستور کار داریم چرا که در گذشته به این بخش کمتر توجه شده است.
انصاری افزود: نرخ بیکاری در سال ۹۱ را در استان زنجان ۱۱.۴ درصد اعلام کرد و گفت: در کشور نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصد بود در سال گذشته نرخ بیکاری در استان به ۸.۷ درصد رسیده است که ۲.۷ درصد از کشوری پایین تر است.
وی گفت: در حال حاضر در دولت تدبیر و امید شاهد رونق اقتصادی هستیم و فرصت های شغلی خوبی در زنجان ایجاد شده است مهمترین کار دولت در این استان کاهش بیکاری بوده است.
استاندار زنجان گفت: ما در استان در طی ۲۰ ماه گذشته ۸۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ثبت شده داشتیم و مجوزها هم صادر شده است.
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