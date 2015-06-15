۸۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در زنجان به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر دوشنبه در مراسم سالگرد ۲۴ خرداد ماه افزود: ۲۴ خردادماه تجلی اراده مردم در یک فرآیند مردم سالارانه و راه و روشی های متمایزی برای اداره کسور و مشکلات کشور بوده است.

وی اظهارداشت: در استان زنجان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نشاط و امید حاکم شده و جامعه روند توسعه اقتصادی را طی می کند.

استاندارزنجان، گفت: در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید در استان برنامه های خوبی انجام شده و در دو سال آینده هم برنامه های خوبی اختصاص یافته است.

انصاری تصریح کرد: با کارهایی که در استان انجام شده فضای آرام و امنی در استان حاکم است و این مهم با تلاش مدیران و همدلی مردم فراهم شده است.

وی افزود: فعالیتهای فرهنگی و هنری در سالهای گذشته کمتر بود در حالی که فعالیت تشکل های مردم نهاد در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه فضای انتخاباتی در زنجان مطلوب است، گفت: تحقق این مهم به خاطر فرهنگ حاکم در میان مردم است.

انصاری گفت: در حال حاضر در دولت تدبیر و امید شاهد رونق اقتصادی هستیم و فرصت های شغلی خوبی در زنجان ایجاد شده است مهمترین کار دولت در این استان کاهش بیکاری بوده است.

وی افزود: در استان زنجان در حوزه های سرمایه گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در واحدهای صنعتی سرمایه گذاری شده است.

استاندار زنجان یاد آورشد: استقرار بخش خدمات را در دستور کار داریم چرا که در گذشته به این بخش کمتر توجه شده است.

انصاری افزود: نرخ بیکاری در سال ۹۱ را در استان زنجان ۱۱.۴ درصد اعلام کرد و گفت: در کشور نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصد بود در سال گذشته نرخ بیکاری در استان به ۸.۷ درصد رسیده است که ۲.۷ درصد از کشوری پایین تر است.

وی گفت: در حال حاضر در دولت تدبیر و امید شاهد رونق اقتصادی هستیم و فرصت های شغلی خوبی در زنجان ایجاد شده است مهمترین کار دولت در این استان کاهش بیکاری بوده است.

استاندار زنجان گفت: ما در استان در طی ۲۰ ماه گذشته ۸۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ثبت شده داشتیم و مجوزها هم صادر شده است.