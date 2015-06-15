  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۳۵

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

هیئت کارشناسی تا۲روز آینده نتیجه انفجارسپاهان شهر را اعلام می کند

هیئت کارشناسی تا۲روز آینده نتیجه انفجارسپاهان شهر را اعلام می کند

اصفهان- فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: هیئت کارشناسی که از تهران آمده و حادثه انفجار سپاهان شهر را بررسی می‌کند نتیجه گزارشات خود را تا ۲ روز آینده اعلام خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی در حاشیه جشن دومین سالروز حماسه ۲۴ خرداد با اشاره به اینکه تیم کارشناسی ویژه از تهران در حال بررسی حادثه انفجار در سپاهانشهر است، اظهار داشت: از این رو تاکنون به این نتیجه رسیده‌اند که این انفجار بر اثر پرتاب شیء اتفاق افتاده و بمب‌گذاری نبوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پس از چهار روز هنوز بررسی‌ها نتیجه نداده است، افزود: در حال حاضر نمی‌توانم بگویم این اتفاق چگونه شکل گرفته است و تا دو روز آینده نتیجه بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

فضل‌الله کفیل ، فرماندار اصفهان نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه این مراسم در خصوص آخرین وضعیت حادثه انفجار در سپاهان شهر ابراز داشت: به دستور استاندار تنها شخص استاندار اجازه صحبت در خصوص این انفجار را دارد و من در این زمینه صحبت نمی‌کنم.

کد مطلب 2779757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها