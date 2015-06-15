هیئت کارشناسی تا۲روز آینده نتیجه انفجارسپاهان شهر را اعلام می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی در حاشیه جشن دومین سالروز حماسه ۲۴ خرداد با اشاره به اینکه تیم کارشناسی ویژه از تهران در حال بررسی حادثه انفجار در سپاهانشهر است، اظهار داشت: از این رو تاکنون به این نتیجه رسیده‌اند که این انفجار بر اثر پرتاب شیء اتفاق افتاده و بمب‌گذاری نبوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پس از چهار روز هنوز بررسی‌ها نتیجه نداده است، افزود: در حال حاضر نمی‌توانم بگویم این اتفاق چگونه شکل گرفته است و تا دو روز آینده نتیجه بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

فضل‌الله کفیل ، فرماندار اصفهان نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه این مراسم در خصوص آخرین وضعیت حادثه انفجار در سپاهان شهر ابراز داشت: به دستور استاندار تنها شخص استاندار اجازه صحبت در خصوص این انفجار را دارد و من در این زمینه صحبت نمی‌کنم.