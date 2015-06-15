به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه‌ی لگام‌گسیخته‌ی شهر تهران این‌بار دامنگیر پارک ملی سرخه‌حصار، نزدیک‌ترین محیط طبیعی هزاران‌ساله در همسایگی شرقی تهران و قدیمی‌ترین منطقه‌ حفاظت‌شده‌ جهان، شده است و شهرداری تهران قصد دارد با ساخت بزرگراهی این زیستگاه حفاظت‌شده را به دو نیم کند که، در عمل، به معنای نابودسازی آن است.

شهرداری تهران پیش از آن‌که گزارش ارزیابی محیط‌زیستی کار را به اداره‌ کل محیط زیست استان تهران ارائه کند اقدام به تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی این طرح کرده است؛ اقدامی که حتی با ارایه‌ گزارش ارزیابی هم غیرقانونی است، چرا که بنا بر ماده‌ ۸ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، قطع درختان و بوته‌کنی و تجاوز به محدوده و تخریب محیط‌زیست و به‌طور کلی هر عملی که موجب از میان رفتن رُستنی‌ها و دگرگونی بوم‌سازگان (اکوسیستم) باشد، در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است.

ساختِ بزرگراهی که به گفته‌ مجری «طرح‌های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران» از میان مناطق سخت‌گذر کوهستانی عبور می‌کند و نیازمند انفجار، عملیات سنگ‌برداری و ساخت تونل است، مصداق بارز ماده‌ یادشده بوده و ممنوع است.

از آن‌جا که گفته می‌شود سازمان منابع طبیعی به‌طور موقت جلو کار را گرفته است امضاکنندگان بیانیه نسبت به پیامدهای این حرکت ضدمحیط‌زیستی، آن‌هم پس از اتمام حجت مقام معظم رهبری، هشدار می‌دهند و به نمایندگی جامعه‌ محیط‌زیستی کشور و به‌ویژه مردمان ابرشهر تهران که سال‌هاست با هوای آلوده زندگی می‌کنند، خواهان توقف ساخت این بزرگراه در مسیر فعلی و استفاده از گزینه‌های جایگزین در بیرون از پارک ملی و منطقه‌ حفاظت‌شده هستند.

۱۵ ان جی او زیست محیطی امضا کننده این بیانیه شامل دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، انجمن کوهنوردان ایران، جمعیت داوطلبان سبز، انجمن پایشگران محیط زیست ایران (پاما)، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، انجمن آشتی با زمین، انجمن دامون، موسسه مهرگان پرتو پژوه، انجمن ميراث طبيعت، موسسه یاران سبز ژینگه، انجمن زیست محیطی کاریزه، احیاکنندگان تالاب بین‌المللی کمجان، انجمن احیای سریع هامون پاک (چورا)، انجمن پیشگامان خورشید استهبان و انجمن مهرگان (شیراز)هستند.