به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به این شرح است: «ما خانه سینمایی ها به بدرقه شهدای مظلوم غواص می‌رویم.»

سه‌شنبه ۲۶ خرداد ماه ، ساعت ۱۶ از میدان بهارستان مقابل ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌سوی معراج الشهدای تهران واقع در خیابان بهشت خواهیم رفت.



مسیر تشییع پیکر شهدای گرانقدرمان از میدان بهارستان، مقابل درب غربی مجلس شورای اسلامی، خیابان شهید مصطفی خمینی، چهار راه سرچشمه، خیابان امیر کبیر، میدان امام خمینی (ره)، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان شهید فیاض بخش، خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت به سمت معراج شهدا خواهد بود.