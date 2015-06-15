  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۳۶

خانه سینمایی‌ها به بدرقه شهدای غواص می‌روند

خانه سینمایی‌ها به بدرقه شهدای غواص می‌روند

جامعه اصناف سینمایی طی پیامی از همه سینماگران درخواست کرد تا فردا در مراسم تشییع شهیدان غواص دوران هشت سال دفاع مقدس شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به این شرح است: «ما خانه سینمایی ها به بدرقه شهدای مظلوم غواص می‌رویم.»

سه‌شنبه ۲۶ خرداد ماه ، ساعت ۱۶ از میدان بهارستان  مقابل ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌سوی معراج الشهدای تهران واقع در خیابان بهشت خواهیم رفت.

مسیر تشییع پیکر  شهدای گرانقدرمان از میدان بهارستان، مقابل درب غربی مجلس شورای اسلامی، خیابان شهید مصطفی خمینی، چهار راه سرچشمه، خیابان امیر کبیر، میدان امام خمینی (ره)، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان شهید فیاض بخش، خیابان وحدت اسلامی، خیابان بهشت به سمت معراج شهدا خواهد بود.

کد مطلب 2779766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها