تضعیف اسلام و شیعه هدف گروه های تروریستی اسرائیلی – آمریکایی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری دوشنبه در همایش روحانیت معظم آذربایجان شرقی با اشاره به فرا رسیدن ماه ضیافت الهی اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبی برای تبیین و ترویج آموزه های اسلامی است و در این میان روحانیان نقشی بسزا دارند بطوریکه بر اساس روایات و آموزه های قرآنی جایگاه عالمان و مبلغان دینی نسبت به عابدان همانند جایگاه پیامبر نسبت به افراد عادی اس و این افراد نزدیکترین جایگاه را نسبت به انبیا دارند.

وی با تاکید بر وارستگی روحانیان بدلیل حساسیت مردم نسبت به این قشر تصریح کرد: مردم همواره در حال رصد روحانیان به عنوان مولفه ای اصلی در پیروزی انقلاب اسلامی و تاثیر بر امورات جاری کشور هستند و بر همین اساس افراد ملبس به لباس روحانیت باید مجهز به سلاح علم و تقوی و انسان هایی وارسته باشند.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به تحرکات گروه های تروریستی در منطقه اشاره کرد و افزود: گروه های تروریستی چون داعش و النصره دست پرورده های اسرائیل و آمریکا برای تضعیف و ضربه زدن به اسلام و تشیع هستند که بنا بر دو اصل فضیلت حمایت از مظلوم در مقابل ظالم و نیز حفظ امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای اسلام، باید برای خفه کردن این غده ها در نطفه تلاش کنیم و روحانیان نیز باید از فرصت ماه مبارک رمضان برای جلب حمایت مردم از جریان مقاومت اسلامی استفاده کنند.

وی با اشاره به تقارن ماه رمضان امسال با تابستان و اوقات فراغت جوانان، بر لزوم برنامه ریزی روحانیت برای برگزاری کلاس ها و برنامه های متنوع با هدف جلب این قشر به مساجد تاکید و تصریح کرد: جوانان آسیب پذیرترین قشر در مقابل توطئه ای فرهنگی و مذهبی دشمنان هستندو مبلغان دینی باید در ایام ماه ضیافت الهی با برنامه های جذاب و حتی خارج از مساجد و ارائه گلچینی از بهترین مفاهیم و آموزه های انسان ساز قرآنی زمینه ساز اشنایی بیشتر این نسل و سایر آحاد جامعه با موازین دینی و اعتقادی شوند.

نماینده ولی فقیه در استان پاسخ به سووالات و شبهات جوانان با روی گشاده، تحکیم بنیان خانواده ها با توجه به افزایش هجمه های فرهنگی رسانه هایی چون ماهواره و رشد آمار طلاق، تبیین رهنمودهای رهبری بویژه در خصوص ابعاد شعار سال با هدف جلوگیری از سوء استفاده دشمن برای تفرقه افکنی و شکاف میان دولت و ملت و آگاه سازی افکار عمومی در خصوص انتخابات حساس پیش رو را از دیگر محورهایی عنوان کرد که باید مورد توجه روحانیان مبلغ در ایام ماه مبارک رمضان باشد.

آیت الله مجتهد شبستری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضعیت مناسب تولیدات کشاورزی با توجه به بهبود بارش ها و نزولات اسمانی امسال خاطر نشان شد: با توجه به مجموع این شرایط مبلغان روحانی باید نسبت به ترویج و نهادینه سازی فرهنگ پرداخت زکات در استان تلاش کنند و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال ۶۰ درصد زکات جمع آوری شده برای امور فقرا و نیازمندان و ۴۰ درصد نیز برای اجرای طرح های عمرانی هزینه خواهد شد.