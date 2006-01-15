۲۵ دی ۱۳۸۴، ۹:۵۴

مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران استعفاء كرد

درپي انتصاب ابوالقاسم وحدتي اصل به عنوان قائم مقام معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، وي از سمت مديرعاملي سازمان زيباسازي استعفاء كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، ميرصلاحي ، مدير عامل جديد سازمان مذكور است كه كار خود را از امروز آغاز كرده است.

بنا به اين گزارش ، مير صلاحي سابقه مديريت در منطقه آزاد قشم را دارد.

