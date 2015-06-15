به گزارش خبرگزاری مهر ،رحمت اله حافظی با اشاره به اینکه در جلسه‌ هفته گذشته شورای شهر تهران مباحثی درباره کارخانه پارس قو مطرح شد، گفت:‌ در این زمینه بد نیست اطلاع رسانی شود که معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران مکاتبه‌ای دارد و به استناد آن مکاتبه صورت جلسه ای را که در ۱۸ مردادماه سال ۹۳ برگزار شده، به شورا ارسال کرده است.

وی ادامه داد: در بند ۶ این صورت جلسه آمده است « با توجه به مصاحبه های برخی از مسئولان شهری به خصوص اعضای کمیته سلامت شورای شهر تهران در رسانه‌های عمومی، صداو سیما، جراید و روزنامه‌های شهری که موجب تضعیف جایگاه شرکت موصوف در بازار و متعاقب آن کاهش تولید محصول می گردد، مکاتبه لازم از سوی معاون استاندار و فرماندار تحت عنوان ریاست محترم شورا به منظور لحاظ موضوعات صورت پذیرد.»

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد:‌ یعنی اینکه « آقایان مصاحبه نکنند» از این رو ما سوال داریم آقای فرماندار و آقای معاون سیاسی فرماندار ۲۰ سال قبل حکم پملب این مجموعه صادر شده است چرا تاکنون این حکم اجرا نشده است.

حافظی با تاکید بر اینکه به جای اقدام برای توقف فعالیت این واحد، مکاتبه می‌کنند که اعضای شورا مصاحبه نکنند و سکوت کنند، اظهار کرد:‌ نباید انتظار داشته باشند که نمایندگان مردم ساکت شوند، این رویه پذیرفتنی نیست، این کارخانه ۳۰۰ نفر کارگر دارد اگر توان دارید هر ۱۰ نفر را به یک کارخانه ‌ای بفرستید تا قائله ختم شود.