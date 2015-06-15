تبریک رئیس سازمان اوقاف به مناسبت کسب رتبه اول مسابقات قرآن مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از پیام حجت الاسلام و المسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه آمده است: کسب رتبه نخست رشته قرائت مسابقات بین المللی قرآن مالزی که قدیمی ترین مسابقه قرآنی جهان اسلام محسوب می شود، آن هم بعد از گذشت ۹ سال، افتخاری بزرگ محسوب می شود لذا این موفقیت و پیروزی را به پیشگاه مقام معظم رهبری، ملت عزیز ایران و به ویژه جامعه فرهیخته قرآنی کشور تبریک می‌گویم.

در ادامه این پیام آمده است: با تبریک و تهنیت این موفقیت بزرگ به آقای محسن حاجی حسنی کارگر، قاری برجسته کشورمان و آرزوی تداوم توفیقات ایشان، جا دارد این نخبگان قرآنی که به برکت انقلاب اسلامی، خون شهیدان و اهتمام ویژه مقام عظمای ولایت، رشد و تربیت یافته اند، در رسانه ها به مردم عزیز، نسل جوان و نوجوان معرفی شوند تا شاهد گسترش روز افزون فرهنگ و آموزه های قرآنی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در تربیت ۱۰ میلیون حافظ و قاری قرآن در ایران عزیز باشیم.