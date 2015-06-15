آغاز اجرای دو نمایش در تماشاخانه استاد انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های «بازی استریندبرگ» از ۲۴ خرداد و «شانه کردن در آینه شکسته پنجاه پاره در باد» از ۲۶ خرداد در تماشاخانه استاد انتظامی روی صحنه می‌روند.

کارگردانی نمایش «بازی استریندبرگ» به نویسندگی فردریش دورنمات و ترجمه حمید سمندریان را سهیل ساعی بر عهده دارد و سهیل محزون، سهیل ساعی، ملودی آرام‌نیا، تینا بخشی، علیرضا چاوش و افشین زمانی بازیگران آن هستند.

این نمایش روایتگر زندگی زناشویی زن و مرد مسنی است که آرزوی مرگ یکدیگر را دارند، مهمانی وارد خانه آنها می‌شود که خواستگار سابق خانم خانه بوده است و با ورود او داستان دچار تغییر می‌شود. مدت زمان این نمایش ۷۰ دقیقه است.

نویسنده و کارگردان نمایش «شانه کردن در آینه‌ شکسته‌ پنجاه پاره در باد» نیز علی نرگس‌نژاد است و امیر پوریا در آن به ایفای نقش می‌پردازد. داستان این نمایش به خبرنگاری مربوط می‌شود که مجبور به سر بریدن یک خروس شده است. او با محذورات اخلاقی و کشمکش‌های درونی خود مواجه می‌شود تا...

این نمایش‌ها به ترتیب از ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه خواهند رفت.