تکریم ارباب رجوع وظیفه اصلی مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه سید حسین هاشمی در حاشیه جلسه شورای اداری استان تهران با اشاره به حضور چند روز پیش خود در برنامه تلویزیونی اظهار داشت:همه وعده هایی که به مردم داده می شود باید رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد چون مردم ولی نعمت اصلی ما هستند.

استاندار تهران افزود:در مقابل تمامی ادارات استان تهران پرچم جمهوری اسلامی نصب شود و از مدیران می خواهم که این موضوع را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: همانطور که پیش از این قول دادیم مدیران استان همواره تبسم بر لبانشان باشد و از تمامی دستگاه های اجرایی انتظار دارم که این موضوع را با جدیت دنبال و عملیاتی کنند.