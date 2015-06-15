ارومیه در زمستان دودرجه سردتر ودر تابستان دودرجه گرمتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام طاهری مشاور وزیر نیرو ایران، روز دوشنبه در دومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها در سازمان حفاظت محیط زیست افزود: حدود ۲.۵ کیلومتر مکعب در سال کسری جریان آب های سطحی دریاچه ارومیه است.



طاهری اظهار کرد: تغییرات اقلیم تاثیر جزئی در شرایط کنونی دریاچه ارومیه داشته است. همچنین، با وجود اینکه مدیریت نادرست منابع آبی در خشک شدن این دریاچه نقش اساسی داشته اما نمی توان آن را به عنوان تنها عامل اصلی معرفی کرد. مسئله اصلی که دریاچه ارومیه را با چنین شرایطی رو به رو کرده، فرهنگ الگوی مصرف است. متاسفانه، برای ساخت یک لیوان یکبار مصرف که صد سی سی آب را در خود جای می دهد، چندین لیتر آب مصرف می شود و ما این مصرف آب را که به طور مستقیم جلوی چشمان نیست، در نظر نمی گیریم.



طاهری در ادامه گفت: مردم بیشتر نگران مشکلاتی هستند که طوفان های نمکی در سلامت آن ها می تواند ایجاد کند، اما آن ها فراموش کردند که مسئله پراکنش ریزگردهای حاصل از خشک شدن دریاچه ارومیه به مراتب، خطرات بیشتری را برای سلامت آن ها ایجاد می کند.



طاهری توضیح داد: ۷ میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد و مصرف آب شرب و سطحی در این بخش حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب است.



وی با تاکید به این مسئله که با از بین رفتن ارزش اکولوژیک یک منطقه همانند دریاچه ارومیه، مشاغل زیادی از بین رفته است، افزود: هم اکنون به علت اینکه عمق دریاچه ارومیه بیشتر از یک متر نیست، ارتباطی میان آب دریاچه با آب های زیرزمینی نیست. اما در گذشته که عمق آب دریاچه حدود ۶ متر بود، بین آب های زیرزمینی و دریاچه ارتباط وجود داشت و تالاب های زیبایی در اطراف دریاچه ارومیه بود.



مشاور وزیر نیرو با اشاره به چاه های غیر مجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: حدود ۹۵ هزار حلقه چاه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد که نیمی از آنها غیر مجاز است بنابراین باید یک سری تصمیمات اساسی در مورد این چاه ها اخذ شود که در این زمینه از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملل درخواست همکاری داریم.



وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از مساحت دریاچه ارومیه باقیمانده است اما کمتر از ۵ درصد آب دارد، گفت: اطراف دریاچه ارومیه به یک گورستان تبدیل شده است. برخی معتقدند در فرایند احیا نباید نمک های دریاچه برداشت شود در حالی که باید برداشت شود زیرا نمکی که اکنون در بستر دریاچه وجود دارد دارای غلظتی حدود نیم کیلو در هر لیتر است بنابراین تمام آبهای وارد شده را جذب می کند.



مشاور وزیر نیرو اظهار کرد: حدود یک سوم جمعیت حوضه آبریز دریاچه ارومیه در بخش کشاورزی، ۵۰ درصد خدمات و ۲۰ درصد بخش صنعت فعالیت می کنند که بخش کشاورزی با ۱۵ درصد درآمد حدود ۸۲ درصد آب حوضه را استفاده می کند.



وی با اظهار نگرانی درباره سهم بالای کشاورزی در مصرف آب شیرین کشور گفت: باید یاد بگیریم صنعت و کشاورزی در جایگاه مناسب خودشان قرار گیرد تا منابع آبی و محیط زیست نابود نشود، باید به مردم آموزش داده شود همانطور که حاضرند مبلغی را ماهانه برای تلفن همراه هزینه کنند به همان نسبت برای آب و برق نیز هزینه کنند.



طاهری افزود: متاسفانه بسیاری از تاکستان های اطراف دریاچه ارومیه از بین رفته است و مردم محلی با احداث باغ سیب که مصرف بالای آب را به همراه دارد، در دراز مدت با مشکلات بیشتری در رابطه با با بحران آب و تخریب محیط زیست در منطقه رو به رو خواهند شد. اگر بخواهیم محیط زیست و منابع آبی را حفظ کنیم باید فشار از روی منابع آب زیر زمینی برداشته شود ، شرایط کنونی منابع آبی ما تا حدودی به عدم مدیریت صحیح و بخشی به تحریم برمی گردد که ما را از اقتصاد جهانی جدا کرد.



