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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۲۶

رونمایی از تندیس و نشان جشنواره محیط زیست در فضای مجازی

رونمایی از تندیس و نشان جشنواره محیط زیست در فضای مجازی

طی مراسمی در سالن سبز سازمان حفاظت محیط زیست، جشنواره سالیانه محیط زیست در فضای مجازی آغاز به کار کرد و از تندیس و نشان این جشنواره رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این مراسم ، دکتر مهناز مظاهری، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شعار زیست محیطی سازمان ملل در سال جاری گفت: این شعار (۷ میلیارد رویا ، یک سیاره - با احتیاط مصرف کنیم) ، به ما یادآور می شود که باید با رفتارهای مسؤولانه در قبال محیط زیست، بگذاریم زمین به عنوان مادر همه ما ، همچنان مادری کند.

وی افزود: نه تنها ما که نسل های بعدی نیز حق دارند از آسمان آبی و زمین پاک که حق مسلم شان است، برخوردار باشند و این ، بستگی به رفتارهای زیست محیطی ما دارد که قطعاً باید مسؤولانه و به قول سازمان ملل، با احتیاط باشد.

در این مراسم، دکتر مظاهری معاون سازمان، مهندس محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و تنی چند از مسوولان جشنواره و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از نشان و تندیس جشنواره محیط زیست در فضای مجازی رونمایی کردند.

همه ایرانیان می توانند با تولید هر گونه اثری مکتوب یا تصویری و نشر آن در فضای مجازی، در جشنواره «محیط زیست در فضای مجازی»، شرکت کنند.

این جشنواره به صورت رقابتی در گروه های زیر برگزار می شود:

- بهترین سایت
- بهترین وبلاگ
- بهترین گروه اینترنتی(شبکه های اجتماعی)
- بهترین صفحه اینستاگرام
- بهترین تیتر
- بهترین گزارش
- بهترین مصاحبه
- بهترین یادداشت
- بهترین مقاله تحقیقی
- بهترین کاریکاتور
- بهترین اثر گرافیکی
- بهترین کاریکاتور
- بهترین ویدئو

در پایان هر فصل، به برندگان فصلی و در پایان سال به برندگان سال، جوایزی ارزنده ای اعطا خواهد شد.

علاقه مندان به مباحث زیست محیطی می توانند برای شرکت در این جشنواره و ارسال اثر به سایت جشنواره مراجعه کنند.

کد مطلب 2779807

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