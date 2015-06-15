رونمایی از تندیس و نشان جشنواره محیط زیست در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر در این مراسم ، دکتر مهناز مظاهری، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شعار زیست محیطی سازمان ملل در سال جاری گفت: این شعار (۷ میلیارد رویا ، یک سیاره - با احتیاط مصرف کنیم) ، به ما یادآور می شود که باید با رفتارهای مسؤولانه در قبال محیط زیست، بگذاریم زمین به عنوان مادر همه ما ، همچنان مادری کند.



وی افزود: نه تنها ما که نسل های بعدی نیز حق دارند از آسمان آبی و زمین پاک که حق مسلم شان است، برخوردار باشند و این ، بستگی به رفتارهای زیست محیطی ما دارد که قطعاً باید مسؤولانه و به قول سازمان ملل، با احتیاط باشد.



در این مراسم، دکتر مظاهری معاون سازمان، مهندس محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و تنی چند از مسوولان جشنواره و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از نشان و تندیس جشنواره محیط زیست در فضای مجازی رونمایی کردند.



همه ایرانیان می توانند با تولید هر گونه اثری مکتوب یا تصویری و نشر آن در فضای مجازی، در جشنواره «محیط زیست در فضای مجازی»، شرکت کنند.



این جشنواره به صورت رقابتی در گروه های زیر برگزار می شود:



- بهترین سایت

- بهترین وبلاگ

- بهترین گروه اینترنتی(شبکه های اجتماعی)

- بهترین صفحه اینستاگرام

- بهترین تیتر

- بهترین گزارش

- بهترین مصاحبه

- بهترین یادداشت

- بهترین مقاله تحقیقی

- بهترین کاریکاتور

- بهترین اثر گرافیکی

- بهترین کاریکاتور

- بهترین ویدئو



در پایان هر فصل، به برندگان فصلی و در پایان سال به برندگان سال، جوایزی ارزنده ای اعطا خواهد شد.



علاقه مندان به مباحث زیست محیطی می توانند برای شرکت در این جشنواره و ارسال اثر به سایت جشنواره مراجعه کنند.