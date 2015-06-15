شورای نگهبان الکترونیکی شدن انتخابات کلانشهرها را تأیید کند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه سید حسین هاشمی در جلسه شورای اداری استان تهران با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار داشت: این انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است.

استاندار تهران افزود: در تهران مشاهده می گردید که پس از برگزاری انتخابات شایعاتی در بین برخی افراد ایجاد می شد به همین خاطر به وزیر کشور گفته ام که انتخابات تهران را به صورت الکترونیک برگزار کنیم تا بدین وسیله تمامی شائبه ها از بین برود.

وی ادامه داد: دولت مصوب کرده است که انتخابات در کلانشهرها به صورت الکترونیکی انجام شود که این امر در سالم برگزار شدن انتخابات بسیار موثر خواهد بود و امیدواریم شورای نگهبان نیز این موضوع را تأیید کند.

هاشمی اضافه کرد: برگزاری انتخابات مجلس شوراس اسلامی و خبرگان رهبری یک حرکت بزرگ محسوب می شود که تمامی دستگاه های اجرایی درگیر آن می شوند به همین خاطر باید این انتخابات به بهترین نحو برگزار گردد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت حماسه سیاسی 24 خرداد سال 92 عنوان کرد: در 24 خرداد ملت ایران با حضور در پای صندوق های رأی حماسه سیاسی را به نمایش گذاشتند و دولت یازدهم را با شعار اعتدال بر سر کار آوردند و این دولت به این شعار اعتقاد راسخ دارد و بر اساس استفاده از تجربه های نخبگان و کارشناسان به فعالیت می پردازد.