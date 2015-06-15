مسئولان برای کیفی سازی برنامه ها فرهنگی جامعه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر دوشنبه در جلسه توسعه فعالیتهای قرآنی در ایلام اظهار داشت: هم اکنون به ماه مبارک رمضان نزدکی می شویم و این فرصتی مهم برای بازسازی روح انسان است.

وی بیان داشت: ماه مبارک رمضان ماه امتحان و آزمون بزرگ الهی است و در این ماه اهل اخلاص از غیر آن باز شناخته می شود.

امام جمعه ایلام گفت: ماه رمضان فرصتی مناسب برای ترویج معارف قرآنی است و رسانه ابزاری مناسب و کارآمد برای تبیین معارف دینی است، هرچند مسئولان هم برنامه های فرهنگی و قرآنی در این در دستور کار خود قرار دهند.

حجت الاسلام لطفی افزود: در ماه مبارک رمضان می توان با شب زنده داری در شب های با فضیلت قدر و خواندن دعاهای مختلف و انجام کارهای خیر بهره کافی را برد.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین راه های مبارزه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ترویج فرهنگ قرآنی درجامعه است.

امام جمعه ایلام بیان داشت: مهمترین دستاورد انقلاب توسعه فرهنگ عمومی و خودباوری جوانان برای پیشرفت در زمینه های مختلف علمی است.