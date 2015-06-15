پیشرفت ۴۵درصدی پارکینگ طبقاتی سنندج/معارض ملکی مشکل عمران شهری

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی استان بعداز ظهر امروز دوشنبه از تعدادی از پروژه های شهرداری سنندج شامل پارکینگ طبقاتی، اتصال جاده ساحلی به بلوار کردستان، تونل انقلاب، بلوار ۲۴ متری، تعریض ۳۶ متری کمربندی آبیدر و فاز سوم کمربندی اسلام آباد بازدید کردند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری سنندج در جمع خبرنگاران گفت: بعد ازآغازبکار دور چهارم شوراهای ی اسلامی شهروروستا و در راستای استراتژی دولت مبنی بر اولویت قرار دادن تکمیل پروژه های نیمه تمام ، اتمام ۱۲ پروژه نیمه تمام هم در شهرداری سنندج در راس برنامه ها قرار گرفت.

محمد صدیق فتحی بیان کرد: برای سال ۹۳، اتمام ۹ پروژه پیش بینی و تقویم افتتاحیه برای آنها مشخص شد که تا پایان این سال علارغم کاهش درآمدها با مدیریت صحیح توانستیم از این تعداد ۸ پروژه را به بهره برداری برسانیم.

وی ادامه داد: برنامه ریزی شد چهار پروژه نیمه تمام دیگر شامل تونل انقلاب، بلوار کردستان، پارکینگ طبقاتی و کمربندی اسلام آباد در سال جاری تکمیل و افتتاح شوند.

وی با بیان اینکه در صورت رفع معارض ملکی پروژه های مذکور تاپایان امسال به بهره برداری می رسند، افزود: وجود معارض ملکی یکی از بزرگترین مشکلات عمران شهری در سنندج است.

هزینه بیش از ۸ میلیارد تومانی برای احداث پارکینگ طبقاتی

معاون فنی و عمرانی شهرداری سنندج با بیان اینکه عملیات احداث پارکینگ طبقاتی سنندج از آبان سال ۹۲ آغاز شده است، گفت: در ابتدا پیش بینی شده بود این پروژ در مدت یک و نیم سال به بهره برداری برسد که به دلیل اعلام طرح تفصیلی جدید شهر تغییراتی در این پروژه روی داد که منجر به تاخیر در اتمام آن شد.

فتحی با اشاره به اینکه این پارکینگ در ۶ طبقه به ظرفیت ۴۳۵ دستگاه هم اکنون در حال ساخت است، بیان کرد: در این پروژه پارکینگ اختصاصی برای معلولان، موتورسواران و دوچرخه سواران هم در نظر گرفته شده است.

وی کل هزینه مورد نیاز برای اتمام این پروژه را ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و افزود: در حال حاضر این پروژه ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا به امروز هم ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای احداث آن اعتبار هزینه شده است.

وی در محل فاز دوم پروژه بلوار کردستان عنوان کرد: پروژه بلوار کردستان دارای سه فاز است که فاز نخست آن حدفاصل بلوار آزادگان تا پل جانبازان به طول ۳ کیلومتر، فاز دوم اتصال بلوار جانبازان تا بلوار توحید واز توحید تا ساحلی به طول ۲.۵ کیلومتر و فاز سوم هم شامل اتصال بلوار آزادگان به شهرک پنج آذر به طول ۱.۵ کیلومتر است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری سنندج ادامه داد: اتصال پل جانبازان به پل توحید که ۱.۵ کیلومتر طول دارد تاکنون ۹۰۰ متر آن انجام شده است و ۶۰۰ متر باقی مانده آن به دلیل عدم پوشش کانال فاضلاب قادر به آسفالت این محدوده نبوده ایم.

فتحی افزود: مجری کانال فاضلاب هم شرکت آب و فاضلاب شهری استان است که اعلام کرد اعتبار لازم برای پوشش این کانال را ندارد.

وی عنوان کرد: هر موقع شرکت آّبفا استان پوشش این کانال را اجرا کنند کمتر از ۶ ماه این پروژه به بهره برداری می رسد.

تونل انقلاب همچنان به دلیل معارض ملکی تعطیل است

معاون فنی و عمرانی شهرداری سنندج در محل اجرای پروژه تونل انقلاب بیان کرد: سال ۹۰ عملیات حفاری این تونل آغاز شد و پیش بینی شده بود که مدت ۹ ماه به بهره برداری برسد.

فتحی با اشاره به اینکه ۱۱ واحد مسکونی روی این تونل به عنوان معارض ملکی وجود داشتند، بیان کرد: براساس نظریه کارشناسان ۹ واحد توسط شهرداری خریداری شد ولی در حال حاضر دو مغازه و ۴ واحد مسکونی باقی مانده که هنوز مالکان آنها با مبالغ پیشنهادی از سوی شهرداری موافقت نکردند.

وی عنوان کرد: شهرداری تاکنون چندین مرتبه اقدام به افزایش مبالغ مربوط به این املاک از ۱۳۰ میلیون تومان به ازای هر واحد تا ۲۸۰ میلیون تومان کرده است ولی متاسفانه مالکان با این مبالغ که بیشتر از مبلغ کارشناسی شده نیز هست موافقت نکردند.

وی اظهارداشت: برای رفع مشکل این پروژه قرار شده که ماده ۸ یا ۹ که دریافت حکم قلع و قمع این واحدهاست اعمال شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری سنندج با بیان اینکه این پروژه هم اکنون ۷۰ تا ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: امسال تصمیم قطعی گرفته شده که این پروژه به بهره برداری برسد.

پروژه بلوار ۲۴ متری تا ۴۵ روز آینده به بهره برداری می رسد

فتحی با بیان اینکه بلوار ۲۴ متری بلوار توحید را به ساحلی متصل می کند، اظهارداشت: فاز نخست این پروژه ۸۰۰ متر طول دارد که بدون هیچ مشکلی عملیات اجرایی آن در حال انجام است و پیش بینی شده تا ۴۵ روز آینده به بهره برداری برسد.

وی عنوان کرد: فاز دوم این پروژه معارض ملکی دارد و در صورت رفع این مشکل هم در اسرع وقت عملیات اجرایی مربوط به این فازهم آغاز می شود.

وی اظهارداشت: پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه ۲ میلیارد تومان است که تاکنون ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای فاز یک آن هزینه شده است.

املاک دولتی واقع در مسیر پروژه های عمرانی باید رایگان در اختیار مجری قرارداده شوند

معاون فنی و عمرانی شهرداری سنندج با بیان اینکه برای رفع مشکلات ترافیکی رینگ کاملی دور هر شهری انجام می شود، گفت: این رینگ به طور کامل در سنندج انجام نشده است.

فتحی با اشاره به اینکه دو فاز این رینگ انجام شده و دو فاز آن باقی مانده است، بیان کرد: فاز اول و دوم کمربندی اسلام آّباد تاحدودی به اتمام رسیده و فاز سوم این پروژه هم اکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه در انتهای این پروژه زمینی مربوط به اداره کل زندان های استان وجود دارد، افزود: براساس تبصره ماده دو ۹۶ املاک دولتی که در مسیر پروژه های عمرانی قرار می گیرند باید به صورت رایگان در اختیار مجری قرار داده شوند.

وی اظهارداشت: برای فاز یک ودو این پروژه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است و تنها مشکل این دو فاز مربوط به دو پلی ۲ متری و ۶ متری است که توسط اداره کل راه و شهرسازی احداث شده که دارای مشکلات سازه ایی و اجرایی هستند، است.