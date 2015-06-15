شهردار و اعضای شورای شهر شیراز استعفا ندادند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه از چندی پیش بحث استعفای چند تن از اعضای شورای شهر شیراز مطرح بود هیچکدام استعفا ندادند.

در این راستا بحث حضور شهردار شیراز نیز در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح بود که برای انجام این کار نیاز به استعفا از سمت شهرداری شیراز بود که این کار نیز انجام نشد.

اما رئیس شورای شهر شیراز بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه اولویت ما همدلی و اتحاد است، گفت: آنچه که برای ما مهم بود توجه به پیشرفت شیراز و توسعه این شهر است.

غلام مهدی حقدل تصریح کرد: قبل از آغاز جلسه علنی شورای شهر چند ساعت نشست غیر علنی داشتیم که برای بیشتر شدن اتحاد و همدلی در میان اعضای شورا و شهرداری شیراز بود.

وی تاکید کرد: تمامی اعضای شورا و شهردار شیراز تصمیم به ادامه خدمت به مردم شیراز در این سمت دارند و تنها به فکر رفع مشکلات شهر هستند.