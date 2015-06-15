«از سعدآباد تا لوزان» کتابی برای روشنگری عامه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید احدیان در مراسم رونمایی از کتاب «از سعدآباد تا لوزان» که بعدازظهر امروز در فرهنگسرای رسانه برگزار شد، با بیان اینکه به نظرات منتقدان و موافقان در مورد کتاب خود گوش داد، گفت: این کتاب اصلاً اثر پژوهشی نیست و برای مخاطب عمومی منتشر شده که تصویرهای متفاوتی از شرایط دارد که نادرست است. تصویرهایی از عقب‌نشینی‌هایی که صورت گرفته در حالی که سیاسی بوده است و تصور از ادبیات تند احمدی‌نژاد که البته قابل دفاع نیست.

وی ادامه داد: تصور اینکه در توافق ژنو و لوزان چه چیزی ارائه شده و چه دستاوردهایی داشته‌ایم، کاملا سیاه و سفید است که نادرست است و دستاوردها و نگرانی‌های جدی وجود داشته است.

احدیان گفت: این گام اول برای مسیری است که در پیش‌رو داریم. البته من با مستندات مکشوف درباره بیانیه پاریس تحقیق کردم و حاضرم با جناب ناصری در این باره و درباره مستندات گفتگو داشته باشم و شاید با اطلاعی که ایشان دارند، ما هم قانع شویم.

در ادامه مراسم، این کتاب با حضور احدیان رونمایی شد و این در حالی بود که سیروس ناصری به دلیل انتقاد به محتوای کتاب، حاضر به شرکت در مراسم رونمایی نشد و گفت: در مراسم چاپ دوم اصلاح شده، کتاب را رونمایی خواهد کرد!