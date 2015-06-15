پارک ملی بمو به مردم واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاجری عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: برای چندمین بار در طول چند ماه گذشته، شاهد آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده بمو بوده ایم که بسیاری از گونه های گیاهای منطقه طعمه حریق شد.

وی ادامه داد: در طرف دیگر جاده پارک بمو از اول جاده خرامه تا داریون و بالاتر که در دست مردم می باشند بوته های سرسبز انگور نشان از احیاء و باروری و سربلندی دارد .

عضو شورای شهر شیراز افزود: اگر محیط زیست به مردم باوری برسد و به مردم اعتماد و اطمینان کنند و در امر حفاظت و نگهداری محیط زیست از مردم بهره ببرد چرا که بسیاری از مشکلات اعم از کم آبی تابستان را نخواهیم داشت.

هاجری تصریح کرد:اگر با میکانیزم منطقی بخشی از پارک بمو با حفظ مالکیت محیط زیست برای حفظ پوشش گیاهی، گیاهان دارویی، درختچه های دیم و ... به مردم بومی منطقه واگذار شود، ضمن کمک به تولید و ایجاد فرصت شغلی، از مناطق حفاظت شده بهتر می توان صیانت کرد.

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شایعه سازی عناصر افراطی دررفتن یا ماندن مدیریت ها در فارس و شیراز، گفت:اینگونه موارد باعث ثبات مدیریت و روح یأس و نومیدی را دامن می زند و

منافع و مصحلت شهر اقتضا می کند بشدت از اینگونه شایعات پرهیز کنند.

وی یادآور شد: متاسفانه رویه ناثواب اختلاف در میان مدیران و نمایندگان مجلس از حالت طبیعی خارج شده به جای دستگیری، مچ گیری، به جای رفاقت، رقابت و بجای همدلی ،سنگدلی را به نمایش می گذارند و بجای همزبانی،بیگانگی پیشه کرده اند.

هاجری تاکید کرد: یارگیری و تبلیغات زود رس انتخاباتی، بدجوری همه را مشغول کرده بهتر است به خود آیند، خود خواهی را به خدا خواهی تغییر دهند تا خداوند هم به آنها یاری رساند .

عضو شورای شهر شیراز افزود: در حالی که استان فارس و شهر شیراز در مشکلات زیادی غوطه ور است و نیاز به گره گشائی فوری و ضروی دارد، تب سفرهای خارجی و داخلی اداری از تب گرمای تابستان بیشتر شده، بعضی تبدیل به مارکوپولو شده اند غافل از اینکه گزارش سفرهای پرتعداد خارجی و داخلی از طریق سایت ها و پیامک ها ،همچون سوهان ،روح و روان شهروندان را می خراش داده است.