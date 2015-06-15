حسینیه سیدالشهدای روستای زلزله زده درویشی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید موسوی مدیر عامل موسسه دریا ساحل قرارگاه خاتم الانبیاء قرب نوح بعد از ظهر دوشنبه در آئین بهره برداری از این حسینیه اظهار داشت: مجموعه قرار گاه خاتم الانبیاء در راستای محرومیت‌زدایی تا کنون پروژه‌های خوبی در بخش‌های مختلف اعم از راهسازی، مساجد، پتروشیمی، گاز، نفت و غیره انجام داده است.

وی افزود: در حال حاضر پروژه‌های خوبی توسط این قرارگاه در سطح کشور انجام شده و یا در دست اجرا است که کمک خوبی برای دولت و خدمت به مردم است.

موسوی بیان کرد: تلاش داریم هر پروژه‌ای که در سطح کشور اجرا می‌شود یک پروژه محرومیت زدایی نیز تا شعاع ۷۰ کیلومتری این پروژه در راستای محرومیت زدایی انجام شود.

وی ادامه داد: امروز خوشحال و خرسندیم که پروژه‌های اجرا شده یکی پس از دیگری به بهره‌برداری می‌رسند و توانسته‌ایم خدمتی برای مردم انجام دهیم.

سید حمید موسوی اضافه کرد: حسینیه سید الشهدای روستای زلزله زده درویشی با اعتبار یک میلیاردو۲۰۰ میلیون ریال و با زیر بنای ۲۵۰ متر مربع به بهره برداری رسید.

موسوی یادآور شد: این پروژه بعد از زلزله دلخراش بیستم فرودین ماه سال ۹۲ عملیات اجرایی آن آغاز شد و امروز نیز شاهد بهره برداری از آن هستیم.

در این مراسم فرماندار شهرستان دشتی، امامان جمعه خورموج و کاکی و برخی مسئولین استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.