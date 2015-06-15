دشمن باور و اعتقادات مردم ما را هدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در همایش سراسری روحانیون شاغل در سپاه یکی از وظایف مهم روحانیت را تربیت "نفوس مستعده" برشمرد و اظهار داشت: ماه مبارک رمضان می تواند فرصت مناسبی برای ظرفیت سازی باشد.



وی افزود: تفاوت میان داعیه داران اصلاح بشریت با انبیاء، اولیاء الهی، علما و روحانیون تفاوت میان "بروید و بیایید" است؛ علما و روحانیون ما مردم را به سوی جایگاهی که خودشان به آن رسیده اند دعوت می کنند و تعداد شهدای روحانیت گواه این مدعاست.



حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: امروز "تعلیم" و "تعدیل" دو میثاقی است که علما با خداوند متعال دارند تا جامعه اسلامی را به سمت ربانی شدن سوق دهند.



وی در ادامه تصریح کرد: با وجود فضای رسانه ای پیچیده ای که با آن مواجه هستیم هنوز ارتباط روحانیت با مردم جایگاه و آثار خود را دارد.



دادستان کل کشور با اشاره به تهدیدات دشمنان در عرصه جنگ نرم گفت: در شرایطی که دشمن باور و اعتقادات ما را هدف قرار داده است، مرزبانی فرهنگی در این عرصه بر عهده روحانیت و علما است.



وی با اشاره به سابقه تاریخی اعتماد میان مردم و روحانیت گفت: در تمامی مقاطع تاریخی اثرگذار ترین جریان بر مردم روحانیت و علما بوده اند که از حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می توان به عنوان جلوه هایی از این تأثیر نام برد.



حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در پایان با بیان اینکه در شرایط کنونی دشمن متوجه جایگاه و اثرگذاری روحانیت در میان مردم شده است گفت: این مجموعه اثرگذار و مورد اعتماد در میان مردم می بایست مورد صیانت قرار گیرد.