ایران فینا را شگفت زده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط سایت فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو؛ احمد یاقوتی با ابراز رضایت از برگزاری این مسابقات به میزبانی ایران گفت: خوشبختانه ما سابقه برگزاری رقابتهای جام باشگاه های آسیا را در سال گذشته داشتیم که همین موضوع باعث شد بتوانیم برای میزبانی فیناترافی تجربه لازم را کسب کنیم. مسابقات فیناترافی را در حالی برگزار کردیم که همه همکاران تلاش کردند تا کاستی های میزبانی قبلی در این مسابقات به کلی برطرف شود که الحق و الانصاف هم وضعیت به خوبی پیش رفت.

وی افزود: مسئولان فینا زمانی که برگزاری مسابقات را از نزدیک دیدند، باور نمی‌کردند ایران بتواند چنین مسابقاتی را در این سطح برگزار کند و به نوعی آنها از میزبانی کشورمان بسیار شگفت زده شدند. آقای لونزی و سایر همکارانش تاکید داشتند این مسابقات بدون تردید در اوج نظم و هماهنگی انجام شد و حتی نامه قدرانی و تشکر خود را نیز به فدراسیون شنا ارسال کردند.

نایب رئیس فدراسیون با اشاره به همدلی پرسنل فدراسیون برای برگزاری این رقابتها عنوان کرد: مسابقات فیناترافی با همت کارکنان همین فدراسیون و بدون استفاده از نیروهای خارج از سازمان برگزار شد و با توجه به رضایت به وجود آمده مطمئن باشید ستاد برگزاری مسابقات به صورت دائمی برای انجام سایر رقابتها به کار خود ادامه خواهد داد.

یاقوتی افزود: تمام امور در ستاد برگزاری مسابقات از همان ابتدا برنامه ریزی شده پیش رفت به طوریکه در اقدامی بی سابقه ما توانستیم ۲۰۰ ویزا برای میهمانان در موعد مقرر اخذ کنیم تا بدون هیچ مشکلی مسابقات برگزار شود از سوی دیگر وقتی تیم های خارجی در ایران حضور یافتند از امنیتی که در کشورمان وجود داشت و ذهنیتی که قبلاً توسط رسانه های غربی برای آنها ایجاد شده بود به کلی شگفت زده شدند و برخی از آنها خواستار تمدید مدت حضورشان در ایران بودند.

وی در مورد انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه مسابقات فیناترافی اهمیت چندانی نداشت، اظهار کرد: چطور می‌شود زمانیکه ایران در مسابقات ۲۰۰۷ عنوان سومی را از آن خود می‌کند، آقایان آن را در بوق و کرنا کرده و آن را برترین مسابقات فینا به رسانه‌ها اعلام می‌کنند اما اکنون که ایران قهرمان این مسابقات شده، حتی حاضر نمی‌شوند مقام به دست آمده را با مقام سومی قیاس کنند؟ دوستانی که انتقاد می کنند حتی یکبار هم بازی هایی که در استخر ۹ دی برگزار شد را از نزدیک مشاهده نکردند اما لب به انتقاد گشودند.

نایب رئیس فدراسیون درباره دیدگاه کنونی وزارت ورزش نسبت به فدراسیون گفت: خوشبختانه با انجام دو میزبانی مطلوب از سوی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو اکنون مسئولان وزارت ورزش توجه بیشتری به این فدراسیون دارند و مطمئن باشید در ادامه شاهد کمک های بیشتری از سوی آنها خواهیم بود.