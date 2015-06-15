زمان تلف شده هر فرد در ماه برای تلفن همراه

ایرنا نوشت: موسسه پژوهشی نیلسن اخیرا تحقیق آماری درباره مدت زمانی که مردم دنیا برای تلفن همراه خود صرف می کنند انجام داده که نتایج آن جالب توجه است.

طبق آمار ارائه شده این موسسه ، مدت زمانی که مردم به طور ماهانه با گوشی خود سپری می کنند، سی و هفت و نیم ساعت است که بیشتر آن هم صرف بازی می شود تا کار. این آمار مربوط به سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ است که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن، ۶۳ درصد رشد نشان می دهد. در این بین بیشترین زمان به بازی کردن (۱۳ درصد) اختصاص داشته است .

طبق این گزارش افراد شرکت کننده در تحقیق اظهار داشته اند که به طور متوسط ماهی ۱۰ ساعت صرف بازی می کنند که ۴ برابر بیشتر از زمان صرف شده برای دومین گرایش محبوب افراد یعنی موسیقی است.

نتایج تحقیق موسسه Nielsen نشان داد که مردان از برنامه های بیشتری به نسبت زنان استفاده می کنند؛ لیکن زنان وقت بیشتری را مصروف برنامه های نصب شده روی گوشی خویش می کنند.

گفتنی است، این آمار معمولا کاربردهای فراوانی برای تولیدکنندگان و بازاریابان نرم افزار دارد تا بتوانند راه های جدیدی برای جذب مخاطبان و فروش بیشتر بیابند.

محققان این موسسه می گویند: بررسی ها نشان می دهد که امروزه تلفن های هوشمند به جزء لاینفکی از زندگی بشر مدرن و شهرنشین شده است. تماشای فیلم و عکس، دریافت و ارسال ایمیل، وبگردی، مطالعه کتاب الکترونیکی و فعالیت در شبکه های اجتماعی متعدد بخشی از امور روزمره شده است و برای بسیاری ازافراد شکل دیگری از زندگی متصور نیست. از این رو بسیاری از افراد بخش عمده ، مهم و مفید عمر خود را برای این ابزار دیجیتال تلف می کنند.