آتش سوزی در ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان پلدختر بعدازظهر دوشنبه دچار آتش سوزی شد که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

بر اساس این گزارش، پس از وقوع اتش سوزی در این ساختمان ماموران آتش نشانی شهرداری پلدختر و مردم منطقه پس از گذشت ۴۵ دقیقه توانستند آتش را خاموش کنند.

فخرالدین پناهنده رئیس اداره برق شهرستان پلدختر که در محل حادثه حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علت اصلی این حادثه بار اضافی جریان برق در ساختمان بوده است.

مصرف بیش از اندازه برق علت آتش سوزی بود

وی با بیان اینکه متاسفانه مصرف بیش از اندازه برق توسط مشترکین این ساختمان باعث بالارفتن جریان برق و ایجاد آتش سوزی شده است، تصریح کرد: در این ساختمان ۱۰ کولر گازی با جریان برق ۱۵۰ آمپر باعث بالارفتن میزان جریان برق عبوری از کابل ها شده است.

رئیس اداره برق شهرستان پلدختر گرمای هوای منطقه و اضافه بار جریان بار بیش از حد مجاز را علت حادثه دانست و افزود: این دوعامل باعث ایجاد اتصال در شبکه برق و ایجاد اتش سوزی شده است.

پناهنده با اشاره به اینکه گرمای زیاد باعث سوختن کابل های برق شده است، اظهار داشت: متاسفانه در جریان این آتش سوزی کابل های متصل به تیر برق و جعبه کابل های برق دچار آتش سوزی شدند.

وی با بیان اینکه به محض اطلاع از ایجاد آتش سوزی اکیپ های اداره برق شهرستان پلدختر و آتش نشانی شهرداری در محل حضور پیدا کردند، تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی و مردم منطقه آتش سوزی ایجاد شده در کابل های برق را خاموش کردند.

آتش سوزی در درمانگاه تامین اجتماعی پلدختر تلفات جانی نداشت

رئیس اداره برق شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه افراد ساکن در ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی نیز با استفاده از بالابرهای اداره برق شهرستان از ساختمان خارج شدند، گفت: در صورت صرفه جویی در مصرف برق چنین حادثه ای رخ نمی داد و ضرورت دارد مردم با پیشگیری از وقوع دوباره این حوادث در مصرف برق صرفه جویی کنند.

پناهنده یادآور شد: خوشبختانه این حادثه که در ساختمان پنج طبقه ای درمانگاه تامین اجتماعی پلدختر رخ داد تلفات جانی و مصدومیت افراد ساکن را در پی نداشت.

مهار آتش سوزی در ۴۵ دقیقه

علی محمد یعقوبی مسئول آتش نشانی شهرداری پلدختر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با اطلاع از ایجاد آتش سوزی ماموران آتش نشانی شهرداری پلدختر بلافاصله در محل حضور پیدا کردند، اظهار داشت: تیم آتش نشانی این شهرستان با دو دستگاه ماشین آتش نشانی و پنج نیروی آتش نشان در محل حاضر شدند.

وی با بیان اینکه در این آتش سوزی جعبه کنتور، سیم کشی ساختمان و آسانسور در آتش سوختند، تصریح کرد: ماموران آتش نشانی در مدت ۴۵ دقیقه موفق به مهار آتش در ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی پلدختر شدند.