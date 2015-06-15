مصوبات شورای فنی کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نشست‌های مجزا كه با حضور تمامی اعضای فنی تيم‌هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي و با توجه به عملكرد كشتي گيران در رقابتهاي انتخابی برگزار شد،‌ مصوبات مختلفي را بدنبال داشت. بر اين اساس به استناد بند نهم فرآیند انتخاب تیم‌های ملی مبنی بر اینکه در اوزانی که پس از برگزاری رقابتهای انتخابی از نظر کادر فنی در برخی اوزان ابهام وجود داشته باشد، بنا به پیشنهاد کادر فنی و در صورت تایید شورای فنی مربوطه، می‌توان از طریق اعزام نفرات برتر اوزان به تورنمنت‌های بین‌المللی و یا برگزاری رقابتهای درون اردویی، نسبت به رفع ابهامات احتمالی اقدام كرد.

بنا بر اين گزارش، شورای فنی تيم‌های ملی كشتي آزاد مصوب كرد، مرتضی رضایی‌قلعه و پیمان یاراحمدی در وزن ۷۴ کیلوگرم به همراه علیرضا قاسمی جهت ارزیابی نهایی کادر فنی در رقابتهای جام زیلکوفسکی لهستان شرکت ‌كنند.

همچنين علیرضا کریمی در وزن ۸۶ کیلوگرم جهت ارزیابی کادر فنی در تورنمنت بین‌المللی جام استفان سرکسیان ارمنستان و در صورت لزوم در تورنمنت بین‌المللی زیلکوفسکی لهستان شرکت خواهد كرد.

بر اين اساس با توجه به ارزیابی عملکرد رضا یزدانی در رقابتهای بین‌المللی سال گذشته، وی به همراه عباس طحان هم در رقابتهای بین‌المللی جام زیلکوفسکی لهستان شرکت كرده و علمكرد وی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

سایر کشتی گیران نيز در صورت تشخیص کادر فنی جهت انجام رقابتهای تدارکاتی به تورنمنت‌های بین‌المللی پیش از رقابتهای جهانی اعزام خواهند شد كه بر اين اساس محمدحسین محمدیان و بهنام احسان‌پور هم به جام استفان سرکسیان ارمنستان می‌روند.

در جلسه شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی نيز مصوب شد، محسن حاجی‌پور و عبدالمحمد پاپی در وزن ۵۹ کیلوگرم، مهدی زیدوند و محمدعلی گرایی در وزن ۶۶ کیلوگرم، قاسم رضایی و مهدی علیاری در وزن ۹۸ کیلوگرم و مهدی نوری و بشیر باباجان‌زاده در وزن ۱۳۰کیلوگرم جهت ارزیابی کادر فنی به جام پیتلاسینسکی لهستان اعزام شوند.

در خاتمه مقرر شد بر مبنای اعلام نتایج تست سلامت کمیته پزشکی فدراسیون کشتی، کادر فنی در ارزیابی خود تجدید نظر و پیشنهادات جدید خود را به شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد اعلام كند.