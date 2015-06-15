ایجاد مرکز ویژه فروش محصولات صنایع دستی در البرز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز استاندار البرز، مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی البرز و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز به همراه جمعی از اهالی رسانه از بیست و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران در محل دائمی نمایشگاه های تهران بازدید کردند.

همراهان در این بازدید از ۱۶ غرفه صنایع دستی استان البرز دیدن کردند.

بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور با حضور در جمع مدیران استان البرز اظهار کرد: اگر از هنرمندان البرزی حمایتهای لازم صورت بگیرد و بسترهای فرش محصولات تولیدی آنها فراهم شود البرز در آینده ای نزدیک می تواند به جایگاه واقعی در حوزه صنایع دستی برسد.



وی با اشاره به اینکه البرز شخصیت های نامی و مشهور در سطح جهان دارد، گفت: البرز در حوزه های مختلف هنری هنرمندان مشهوری دارد در رشته های صنایع دستی نیز هنرمندان قابلی دارد که باید مورد تجلیل قرار بگیرند در این میان اگر در استان خیابان یا میدان به نام هنرمندان نامگذاری شود انگیزه آنها برای خلق آثار هنری بیشتر می شود.

به گفته وی اگر انگیزه هنرمند تقویت شود البرز به جایگاه مطلوبی در صنایع دستی دست می یابد.

نامور مطلق یادآور شد: همگان استان البرز را با جاده چالوس و رودخانه آن می شناسند، در صورتی که البرز می تواند به قطب فرهنگی تبدیل شود و با فرهنگی غنی به کشور معرفی شود.

نامور مطلق با اشاره به اینکه البرز باید یک نمایشگاه ملی و دائمی داشته باشد، افزود: البرز نیازمند وجود یک نمایشگاه دائمی است که علاوه بر نمایشگاه های که به مناسبت های مختلف برگزار می شود، دستاوردهای هنرمندان البرزی به مردم کشور و جهان معرفی شود.

وی برگزاری نمایشگاهی مخصوص صنایع دستی هنرمندان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: البرز یکی از استانهایی بود که در این دوره از نمایشگاه به خوبی درخشید در سال جاری در حوزه هنر در استان تازه تاسیس البرز شاهد نوآوری هایی بودیم این خلاقیت و نوآوری ها نشان از جهشی تازه در حوزه هنر است.

وی در ادامه حمایت از هنرمندان را ضرورتی انکار ناپذیر دانست و گفت: هنرمندان نامی انجمن سفال ایران در البرز مستقر هستند و این ظرفیت خوبی است که باید بدان توجه ویژه ای شود.

نامور مطلق در پایان گفت: با توجه به بالا بودن آمار بیکاری، صنایع دستی می تواند آینده جوانان البرز را بسازد.