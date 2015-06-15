به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پنجعلی در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق افزود: جلسه امروز تیم‌های پایه که بیشتر با حضور مربیان و مسئولان این تیم‌ها در فصل گذشته انجام شد، نشست خوبی برای بررسی و ارزیابی شرایط موجود بود و مربیان پایه در دوره‌های سنی مختلف طی روزهای آینده معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: نفراتی مثل آقایان؛ ضیاء عربشاهی، مرتضی فنونی‌زاده، رحیم یوسفی، جواد حسن‌زاده، بهروز سلطانی، نادر باقری، مجتبی محرمی، ناصر محمدخانی، مجید نائینی و تعداد دیگری مد نظر قرار دارند که به باشگاه معرفی شده‌اند و پس از بررسی‌هایی که انجام خواهیم داد از میان این نفرات و تعدادی دیگر که مدنظر قرار دارند، مربیان رده‌های مختلف معرفی خواهند شد.