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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۴۷

محمد پنجعلی:

فهرستی از مربیان برای تیم‌های پایه پرسپولیس تهیه شد

فهرستی از مربیان برای تیم‌های پایه پرسپولیس تهیه شد

رئیس آکادمی فوتبال باشگاه پرسپولیس گفت: فهرستی از مربیان برای تیم‌های پایه انتخاب شد و پس از بررسی، نام مربیان هر رده اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پنجعلی در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق افزود: جلسه امروز تیم‌های پایه که بیشتر با حضور مربیان و مسئولان این تیم‌ها در فصل گذشته انجام شد، نشست خوبی برای بررسی و ارزیابی شرایط موجود بود و مربیان پایه در دوره‌های سنی مختلف طی روزهای آینده معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: نفراتی مثل آقایان؛ ضیاء عربشاهی، مرتضی فنونی‌زاده، رحیم یوسفی، جواد حسن‌زاده، بهروز سلطانی، نادر باقری، مجتبی محرمی، ناصر محمدخانی، مجید نائینی و تعداد دیگری مد نظر قرار دارند که به باشگاه معرفی شده‌اند و پس از بررسی‌هایی که انجام خواهیم داد از میان این نفرات و تعدادی دیگر که مدنظر قرار دارند، مربیان رده‌های مختلف معرفی خواهند شد.

کد مطلب 2779910

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