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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۴۷

معاون رئیس جمهور:

توسعه بندر بوشهر رونق اقتصاد ملی را در پی دارد

توسعه بندر بوشهر رونق اقتصاد ملی را در پی دارد

بوشهر - معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: توسعه بندر بوشهر رونق اقتصاد ملی را در پی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری عصر دوشنبه در بازدید از روند توسعه بندر بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در بخش اقتصادی و تجاری است که یکی از  این ظرفیت‌ها مربوط به بندر بوشهر است.

وی اضافه کرد: در سفر سال گذشته هیئت دولت به استان بوشهر، طرح توسعه مجتمع بندری نگین بوشهر آغاز شد و هم اکنون نیز این طرح دارای روند پیشرفت مطلوبی است.

معاون  پارلمانی رئیس جمهور به تلاش دولت برای توسعه اقتصادی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری یکی از برنامه‌های مهم دولت در بخش اقتصادی است.

وی با بیان اینکه توسعه بندر بوشهر رونق اقتصاد ملی را در پی دارد، ادامه داد: طرح توسعه مجتمع بندری نگین بوشهر طی سه سال اجرا می‌شود که دولت تلاش دارد اعتبارات این طرح به خوبی تخصیص یابد.

حجت‌الاسلام انصاری افزود: ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر یکی از برنامه‌های مهم در توسعه استان بوشهر است که توسط دولت مصوب شده است و در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی است که نقش مهمی در توسعه بوشهر خواهد داشت.

کد مطلب 2779918

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