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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۲۰:۵۸

اسدی:

میزان تبخیر برخی مناطق گلستان دوبرابر بارندگی سالیانه است

میزان تبخیر برخی مناطق گلستان دوبرابر بارندگی سالیانه است

گنبدکاووس- عضو تحقیقات فنی مهندسی جهاد کشاورزی گلستان گفت: میزان تبخیر برخی مناطق گلستان دوبرابر بارندگی سالیانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل اسدی، عصر دوشنبه، در نشست با رسانه های شهرستان گفت: منطقه کرند در شمال شرق استان واقع شده و دارای ویژگی خاصی از نظر اقلیمی است.

وی گفت: میزان بارندگی سالیانه این منطقه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی متر است و میزان تبخیر سالیانه آن ۲۲۰۰ میلی متر است که این رقم بسیار بالایی است.

اسدی افزود: در ماه های خرداد، تیر و مرداد بیش از نصف تبخیر سالیانه انجام می گیرد که این امر باعث از بین رفتن خاک شده است.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ادامه داد: کشت زیتون با توجه به شرایط آب و هوایی خاص منطقه بسیار مناسب است و با ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار از نوع لوپ یا حلقه ای ۹۰ درصد در پرت آب جلوگیری خواهد شد.

وی گفت: استفاده کاه در اطراف نهال زیتون باعث نگهداری رطوبت مورد نیاز گیاه خواهد شد که در ماه های گرم سال از خشک شدن نهال جلوگیری خواهد کرد.

اسدی تصریح کرد: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بزرگترین و قدیمی ترین مجموعه پژوهشی است که در سال ۱۳۳۶ با راه اندازی نخستین واحد تحقیقاتی شکل گرفت و هم اکنون با دارا بودن ۸ بخش تحقیقاتی، ۸ واحد تحقیقاتی و ۲ مرکز آموزش و اجرای سالانه بیش از ۲۵۰ طرح و پروژه تحقیقاتی ملی و استانی با استفاده از امکانات موسسات پژوهشی ما در کار خود ادامه می دهد.

وی افزود: میانگین افزایش عملکرد سالانه ارقام گندم آبی و دیم استان طی سال های بعد از انقلاب اسلامی، افزایش عملکرد حدود ۴۰ میلیارد تومان در سال برای استان و معرفی ارقام جدید سویا، استفاده از پسماندهای کشاورزی به عنوان خوراک دام از دیگر فعالیتهای این مرکز است.

کد مطلب 2779920

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