نرم افزار رمضان کریم در خوزستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی فرهادی معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خوزستان عصر دوشنبه در مراسم رونمایی از این نرم افزار اظهار کرد: امروز از نرم افزار رمضان کریم برای اولین بار در کشور رونمایی شد. این نرم افزار قابلیت نصب بر گوشی های اندروید را داشته و اوقات شرعی تمام نقاط کشور در آن پیش بینی شده است.

وی افزود: ادعیه ماه مبارک رمضان و فایل های صوتی این ادعیه ها در نرم افزار فوق پیش بینی شده است. همه علاقمندان می توانند برای دریافت لینک دانلود این نرم افزار به سایت اوقاف و امور خیریه خوزستان مراجعه کنند.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خوزستان تصریح کرد: احادیثی در ارتباط با وقف و معرفی بقاع شاخص خوزستان نیز در این نرم افزار موجود است. کتابچه رمضان الکریم نیز با همت روابط عمومی این اداره طراحی و به چاپ رسیده است.

فرهادی در ارتباط با دفترچه رمضان الکریم عنوان کرد: این دفترچه شامل ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان، معرفی بقاع شاخص خوزستان و احادیث و روایاتی در باب وقف است.