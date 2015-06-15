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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۲۲:۰۰

برای اولین بار در کشور;

نرم افزار رمضان کریم در خوزستان رونمایی شد

نرم افزار رمضان کریم در خوزستان رونمایی شد

اهوازـ نرم افزار رمضان کریم برای اولین بار در کشور توسط اوقاف و امور خیریه خوزستان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی فرهادی معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خوزستان عصر دوشنبه در مراسم رونمایی از این نرم افزار اظهار کرد: امروز از نرم افزار رمضان کریم برای اولین بار در کشور رونمایی شد. این نرم افزار قابلیت نصب بر گوشی های اندروید را داشته و اوقات شرعی تمام نقاط کشور در آن پیش بینی شده است.

وی افزود: ادعیه ماه مبارک رمضان و فایل های صوتی این ادعیه ها در نرم افزار فوق پیش بینی شده است. همه علاقمندان می توانند برای دریافت لینک دانلود این نرم افزار به سایت اوقاف و امور خیریه خوزستان مراجعه کنند.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خوزستان تصریح کرد: احادیثی در ارتباط با وقف و معرفی بقاع شاخص خوزستان نیز در این نرم افزار موجود است. کتابچه رمضان الکریم نیز با همت روابط عمومی این اداره طراحی و به چاپ رسیده است.

فرهادی در ارتباط با دفترچه رمضان الکریم عنوان کرد: این دفترچه شامل ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان، معرفی بقاع شاخص خوزستان و احادیث و روایاتی در باب وقف است.

 

 

 

 

کد مطلب 2779932

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