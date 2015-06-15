جلسه فوق العاده برای استعفای یکی دیگر از اعضای شورا برگزار می شود

غلام مهدی حقدل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استعفای دو عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: استعفای بهرام پارسایی با رای اعضای شورا پذیرفته شد اما در زمان بررسی استعفای "ترابی" شورا از حد رای دادن افتاده بود.

وی ادامه داد: جلسه فوق العاده برای رسیدگی به استعفای عضو دیگر شورای شهر شیراز جهت حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

رئیس شورای شهر شیراز در خصوص حضور اعضای جدید در شورای شهر شیراز نیز گفت: طی دو روز آینده درخواست خود را با فرمانداری مطرح می کنیم و آنها نفرات جایگزین را به شورا معرفی می کنند.

حقدل یادآور شد: تاکنون تنها همین دوعضو استعفای خود به هیئت ریسه ارائه کردند.